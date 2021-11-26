Malatya'da 2 adet engelli minibüsü düzenlenen törenle hizmete alındı

MALATYA (Bültenler) - Kernek Külliyesi içerisinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Engelliler Merkezinde düzenlenen ve iki ülke milli marşlarının okunmasının ardından başlayan program sırasında bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, güneşin doğduğu ülkenin büyükelçisini, güneşin altın yumurtasının üretildiği ilde ağırlamaktan dolayı onur duyduğunu belirterek, "Önemli bir konuğumuzu, Japon Büyükelçimizi Malatya'da ağırlıyoruz. Güneşin doğduğu ülkenin büyükelçisini ağırlıyoruz. Güneşin altın yumurtası olan ürünün üretildiği yerde ağırlıyoruz. İnsanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehirde ağırlıyoruz. Seçkin insanların yaşadığı diyarda ağırlıyoruz. Japonya ile ülkemizin arasındaki dostluk çok eskilere dayanır. Japonya ve Türkiye iki kadim ve medeni bir millettir. Gelenek ve görenekle birlikte kültürlere baktığınız zaman Japonya insanı ile Türkiye insanının benzerliklerini görürsünüz. Ertuğrul firkateyni faciasından sonra Japonya ile Türkiye arasındaki dostluk daha da başka bir hüviyete büründü.

Türkiye Cumhuriyetleri hükümetleri ve Japonya hükümetleri arasındaki kültürel, sosyal ve ekonomik bağların hızlı bir şekilde daha sıkı bir hüviyete bürünmesi bizlerle özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla yapmış olduğumuz proje ve program kapsamı içerisinde yine Japon Büyükelçimiz ve JİCA direktörümüzle yapmış olduğumuzu protokol içerisinde Malatya'daki altyapı yatırımlarının bir kısmı hibe bir kısmını uzun vadeli kredi yönetimiyle birlikte iş birliği ortamını bulduk. Şu anda Japonya Büyükelçiliği ve JİCA ile yaptığımız projelerde 500 milyon TL'yi geçen faaliyetlerimiz var. Törenini yaptığımız özellikle sosyal içerikli bir proje olan engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında engelli araçlarının hibe yoluyla bizlere temin edilmesinde Japon Büyükelçiliğimizin önemli öz verileri ve katkıları olmuştur. Bu çerçevede iki yeni aracımız Japon Büyükelçiliğimiz tarafından Büyükşehir Belediyemize hibe edilmiştir. Bu program kapsamı içerisinde bölge illerine hitap edecek engelli araçların tamiratı, bakımı, onarımı ve yenilerinin verilmesi noktasında Malatya bölge il hüviyetine bürünmüştür. Malatya'da Sivas'ın, Adıyaman'ın, Elazığ'ın, Bingöl'ün, Tunceli'nin ve Kahramanmaraş'ın ihtiyaçları olan engelli araçlarıyla ilgili bakım, onarım ve tamiratıyla ilgili iş ve işlemleri engelli atölyemizde yürütülmektedir. 8 engelli aracımızla birlikte Malatya'nın 13 ilçesine hizmet vermekteyiz. Özellikle engelli kardeşlerimizin evde kapanıp kalmaması, mahsur olmaması noktasında bizlere telefonla ulaşım sağladıklarında ilgili daire başkanlığımızda görevli araçlar bizlere ulaşan vatandaşımızın evine gidiyor, ihtiyaçlarını karşılayıp tekrar evlerine bırakılıyor. Diğer taraftan toplu ulaşım araçlarımız da engellilere uygun bir şekilde dizayn edilmiştir. Engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir şehir ortamında yaşamaları için Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti ve çabayı göstermekteyiz. Aynı zamanda Japon Büyükelçiliğimizden hibe olarak aldığımız araçlarımızla engelli vatandaşlarımıza bütün ekibimizle birlikte hizmet etme noktasında yoğun gayret ve çaba içerisindeyiz. Yaklaşık 2 bin vatandaşımız Japon Büyükelçiliğimizden hibe ile aldığımız araçlarla ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gerekli çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak Down Sendromlu engelli kardeşlerimiz için 3 Aralık'ta Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağı'nda Down Kafe açılacak. Burada da bütün engelli kardeşlerimizin yararlanmaları noktasında çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Son aşamaya gelen Engelli Merkezimizin de vatandaşlarımızın hizmetine sunulması noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Bütün kaynakları temin eden başta Japon Büyükelçiliğimize, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, İller Bankası Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Yeni yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde Kuzey Kuşak Yolunun finansmanı da Japonlar tarafından karşılanacaktır. Japon Büyükelçimizi de inşallah 20 Temmuz 2022 yılında yapacağımız Kayısı Festivalinde birlikte olarak yolumuzun ana arterlerini tamamlamış oluruz" diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin engellilere yönelik yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Japon Büyükelçimizi Malatya'da ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tarihsel dostluğumuzun yanında özellikle Japonya'nın hem sosyal yönden Türkiye'de sosyal projelere imza atmaları aynı zamanda altyapı projelerine vermiş oldukları desteklerden dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyemiz özellikle engellilere yönelik yapmış olduğu hizmetler ve bu noktada ortaya koyduğu imkânlardan dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün de güzel bir törende bir aradayız. İnşallah arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme noktasında bu projeler artarak devam eder. AK Parti hükümetleri döneminde özellikle 2005 yılında çıkardığımız engelliler yasası ile beraber engellilerimizin birçok noktada iyileştirmeler yapıldı. Kamuda önemli engelli istihdamlarını gerçekleştirdik" dedi.

Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun daha da güçlenmesini dileyen Japonya Büyükelçisi SUZUKİ Kazuhiro, "Malatya Valisi Sayın Aydın Baruş'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan'a ve tüm katılımcılara bizi bu güzel törene davet ettikleri için çok teşekkür ederim.Başta Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ve bugüne dek çaba gösteren herkese en derin saygılarımı sunarım. Bu araçların sağlık hizmetine erişmekte zorluk yaşayan kişilere çare olacağına ve bölgeyi sağlık alanında daha da büyüteceğine inanıyorum. Bu proje ile Japonya-Türkiye dostluğunun daha da güçlenmesini dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise, "Engelli vatandaşlarımızın iş hayatına katılması, sosyal hayatta ve günlük yaşamda etkin olarak yer alması için devletimiz, hükümetimiz çok önemli düzenlemeleri hayata geçirmiştir. Bugün Malatya'da 1.218 engelli kardeşimiz özel sektörde, 437 kardeşimiz ise Kamu kurumlarında engelli kadrosunda istihdam edilmekte. Engelli kardeşlerimize yönelik olarak Merkezi Hükümetimiz tarafından sağlanan imkânların yanında, onların sosyal hayata aktif olarak katılımlarını ve günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri güçlükleri aşmalarını sağlamak için yerel yönetimler tarafından yapılan çalışmalar da büyük önem taşımaktadır. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz tarafından engelli vatandaşlarımızın günlük sosyal ve sportif aktivitelere katılımlarını sağlamak amacıyla açılan sosyal yaşam merkezleri engellilerimizin toplumsal hayata katılımlarına olumlu katkılar sunmaktadır.

Diğer taraftan, özellikle fiziksel engelli kardeşlerimizin sağlık kuruluşlarına sorunsuz bir şekilde ulaşımını sağlamak, sportif ve kültürel etkinliklere erişimine yardımcı olmak amacıyla engelliler için özel olarak dizayn edilmiş ulaşım araçlarının temin edilmesi ve onların hizmetine sunulması da önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından engelli vatandaşlarımızın bireysel ve toplu ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere Japonya Büyükelçiliğinin katkılarıyla temin edilen özel ulaşım araçlarının hizmete alınması engellilerimize verilen önemin bir göstergesidir. Bu münasebetle, bugün teşrifleriyle İlimizi onurlandıran Japonya Büyükelçisi Sayın Suzuki Kazuhiro nezdinde araçların teminini sağlayan Japonya Devletine Malatya halkı ve engelli vatandaşlarımız ile aileleri adına teşekkürlerimi ifade ediyorum. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve Belediye Çalışanlarımızı, engellilerimize vermiş oldukları önem ve değerli katkıları sebebiyle kutluyorum. Ulaşım araçlarının tüm engelli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Yapılan konuşmaların arından 2 adet özel dizayn edilmiş mobil engelli minibüsü törene katılanlar tarafından kurdele kesilerek hizmete alındı.

Akabinde de Büyükelçi Kazuhiro ve Başkan Gürkan ile beraberindekiler hep birlikte Engelliler Merkezindeki atölyeleri ziyaret ettiler. Bu sırada Engelli kursiyerler tarafından hazırlanan Türkiye ve Japonya Bayraklarının yer aldığı ve filografi tekniği ile yapılan bir tablo hediye edildi. Büyükelçi Kazuhiro, ayrıca Müzik atölyesinde engelli kursiyerlerin seslendirdiği Malatya Malatya Türküsünü de dinledi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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