08.11.2019 23:06 | Son Güncelleme: 08.11.2019 23:10

Makedon Belediye Başkanları Türk Dünyası Belediyeler Birliği programıyla tecrübelerini paylaştı

İSTANBUL - Türk Dünyası Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 'TDBB Kuzey Makedonya Üye Belediyeler Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı'nın kapanışı Florya Atatürk Köşkü'nde gerçekleştirildi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliğitarafından Makedonya'da bulunan belediyeler ile iletişimi artırmak ve bilgi paylaşmak amacıyla 'TDBB Kuzey Makedonya Üye Belediyeler Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı' düzenlendi. Program kapsamında 1 hafta boyunca Bursa, Kocaeli ve İstanbul'u ziyaretlerde bulunan Makedonyalı Belediye Başkanları, Türk Belediyeleri ve yerel yöneticileri ile bir araya gelerek belediyecilik hakkında deneyim edinme ve bilgi paylaşımında bulundu.

Programın kapanışında Türkiye Büyük Millet Meclisi ev sahipliğinde Florya Atatürk Köşkü'nde yemek verildi. Kapanışa Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, TDBB Başkan Vekili ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, TDBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Gostivar Belediye Başkanı Arven Taravari ile çok sayıda Makedon Belediye Başkanı katıldı. TDBB Başkan Vekili ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaptığı konuşmasında katılımları için Makedon Belediye Başkanlarına teşekkür etti.

"İyi uygulama örneklerinin paylaşılmasını çok önemsiyoruz"

Ev sahipliği yapmaktan dolayı çok memnun olduklarını dile getiren TDBB Başkan Vekili ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bu gece Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak bizim dost ve üye ülkelerin belediyeleri ile sürekli yaptığımız bilgi ve deneyim paylaşımının bir örneğini görüyoruz. Kuzey Makedonya'dan 10'u aşkın belediye başkanı ve görevli bir hafta boyunca ülkemizde şehirleri gezdiler. En son Zeytinburnu'ndaki belediyecilik uygulamalarını gördüler. Bu akşam bunun kapanış törenindeyiz. İyi uygulama örneklerinin paylaşılmasını çok önemsiyoruz. Bir diğer katkısı dost ve kardeş ülkelerle sadece diplomatik açıdan değil; aynı zamanda başka kurum ve kuruluşlarla ve hatta sivil toplum üzerinden de işbirliğini geliştirmesi bakımından son derece önemsiyoruz. Rumeli Türkleri de Zeytinburnu'nun kurucu unsurlarından. Bu akşam aynı zamanda Zeytinburnu'ndaki Rumeli kökenli hemşerilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve belediye meclis üyelerimizde var. Biz buna hem Zeytinburnu Belediyesi olarak hem de Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak ev sahipliği yapmaktan çok memnunuz " diye konuştu.

"Türkiye'de kardeş belediyeleri ile bir araya gelip, projeleri sahada inceleme imkanı buldular"

Kuzey Makedonyalı belediyelerin bu programla Türkiye'deki kardeş belediyeleri ile bir araya geldiğini söyleyen TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, "Türk Dünyası Belediyeler Birliği 30 farklı ülkeden yerel yöneticilerin ve belediyelerin üye olduğu uluslararası bir kuruluş. Bu akşam Kuzey Makedonya'daki üye belediyelerimizin bir haftalık programının kapanışını yapıyoruz. Bu program kapsamında geçen Pazar günü Kuzey Makedonya'da bulunan 15 belediye başkanını Türkiye'ye davet ettik. Türkiye'de kardeş belediyeleri ile bir araya geldiler. Çeşitli projeleri sahada inceleme imkanı buldular. Türkiye'deki başkanlarımızla görüş alışverişi yapma imkanı buldular. Buna biz bilgi ve tecrübe paylaşımı programı diyoruz. 1 hafta boyunca Kocaeli Büyükşehir'de, Bursa Osmangazi'de ve İstanbul Şişli'de temaslar sağladılar" dedi.

"Burada Adem-i Merkeziyetçiliğin uygulamasını başarılı bir şekilde görmüş olduk"

Kuzey Makedonyalı belediye başkanları için önemli bir program olduğunu vurgulayan TDBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Gostivar Belediye Başkanı Arven Taravari, "Bugün Müslümanlar için önemli bir gece. İlk önce tüm Müslümanların kandilini kutlamak istiyorum. Bugün önemli bir gün. Bu Türk Dünyası Belediyeler Birliği tarafından organize edilen 7 günlük bir program. Burada Kuzey Makedonya belediyelerine dair bir bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Kuzey Makedonya'dan gelen belediye başkanları için önemli bir program. Burada Adem-i Merkeziyetçiliğin uygulamasını başarılı bir şekilde görmüş olduk. Türkiye Kuzey Makedonya ile yakın çalışan kardeş bir ülkedir. Bu vesile ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne teşekkür ediyorum. İnşallah gelecekte bu işbirliğinin devam edeceğini umuyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA