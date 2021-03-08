Makbule Sarı cinyateti son dakika! 8 Mart Müge Anlı Makbule Sarı kimdir, katilleri bulundu mu, nasıl öldürüldü? Makbule Sarı'nın katili kimdir?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Makbule Sarı cinayeti konusu ele alınıyor. Bu kapsamda Makbule Sarı kimdir, katilleri bulundu mu, nasıl öldürüldü? Makbule Sarı'nın katili kimdir? sorularının yanıtları aranıyor.

Makbule Sarı cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da konu olan Makbule Sarı cinayeti aydınlatıldı. Ordu'nun Korgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde, domuz bağı yöntemiyle bağlı cansız bedeni çarşafa sarılı halde bulunan Makbule Sarı'yı (74) öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan Hayrettin Görgülü (27) ve yeğeni Serkan Uluz'un (23) olaydan sonra güvenlik ve mobese kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Peki, Makbule Sarı kimdir, nasıl öldürüldü? İşte Makbule Sarı cinayetinin detayları...

MAKBULE SARI KİMDİR?

Evde yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alamayan kızı, mahallenin muhtarına haber verdi. Muhtar da Sarı'ya ulaşamayınca polisten yardım istedi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde Makbule Sarı'yı çarşafa sarılı, elleri ve ayakları iple bağlanmış halde buldu. Yapılan kontrolde Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca evde yapılan incelemede ise para ve değerli eşyaların çalındığı tespit edildi.

Makbule Sarı'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi Morg ve Gasilhane'sine kaldırıldı.

MAKBULE SARI NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Eve giren katillerin evi talan edildiği evden değerli eşyaların aldığı belirtildi. Müge Anlı Makbule Hanım'ın evinde 300.000 ile 500.000 TL parasının olduğunun iddia edildiğini söyledi. Rahmi Özkan domuz bağının sıradan bir cinayet olmadığını organize ve profesyonel bir iş olduğunu söyledi.

Makbule Sarı'nın cesedi üzerinde ön otopsi ve inceleme gerçekleştirildi. Yapılan incelemede ilk tespitlere göre; Makbule Sarı'nın vücudunda travmatik bulgulara rastlanıldı. İç organlarının çürümeye başladığı Sarı'nın, yaklaşık 3 gün önce birkaç kişi tarafından elleri ve ayaklarından domuz bağıyla bağlanıp öldürüldüğü saptandı. Yaşlı kadının cesedinden alınan bazı örnekler, kesin ölüm raporunun belirlenmesi için incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu arada, Sarı'nın ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında özel ekip kuruldu. Mahallede ve evin çevresinde geniş çaplı araştırma yürüten ekiplerin birçok kişinin ifadesine başvurduğu bildirildi.

MAKBULE SARI CİNAYETİ OLAYI

Ordu'nun Korgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde, domuz bağı yöntemiyle bağlı cansız bedeni çarşafa sarılı halde bulunan Makbule Sarı'nın (74) katil zanlısı olarak Hayrettin Görgülü (27) ve yeğeni Serkan Uluz (23) gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden dayı-yeğen, adliyeye sevk edildi.

Olay, 14 Kasım akşamı, ilçeye bağlı Saraaliç Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alamayan kızı, mahalle muhtarından yardım istedi. Muhtar da polise bilgi verdi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Makbule Sarı'nın domuz bağı yöntemiyle el ve ayakları bağlı cansız bedenini çarşafa sarılı halde buldu. Yapılan incelemede evdeki para ve değerli eşyaların çalındığı tespit edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Cinayete kurban giden yaşlı kadının katil zanlılarını belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden tespit edilen bir aracın kiralık olduğu saptandı. Kiralık araçla cinayetten 1 gün önce ilçeye geldikleri belirlenen Hayrettin Görgülü ve yeğeni Serkan Uluz, gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki ilk sorgularında cinayeti itiraf etti.

Dayı-yeğen cinayeti maddi sıkıntılar nedeniyle işlediklerini söylerken, evden aldıkları 1 kilogram çuval fındığı sattıklarını, televizyonu ise çöpe attıklarını bildirdi.

İkilinin olayda kullandığı eldiven de polis tarafından bulundu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.

MAKBULE SARI CİNAYETİ SON GELİŞMELER

Ordu'nun Korgan ilçesinde, yalnız yaşadığı evde, domuz bağı yöntemiyle bağlı cansız bedeni çarşafa sarılı halde bulunan Makbule Sarı'yı (74) öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgularında cinayeti itiraf eden Hayrettin Görgülü (27) ve yeğeni Serkan Uluz (23) sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Fatsa Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, Ünye M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.