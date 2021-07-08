Mahsun Kırmızıgül kimdir? Mahsun Kırmızıgül kaç yaşında, nereli? Mahsun Kırmızıgül biyografisi!

Prestij Müzik, Mahsun Kırmızıgül ile birlikte %600'lere varan büyük bir atılım göstererek 5 yıl içinde müzik sektöründe zirveye taşındı. Özcan Deniz Yalan mı; Haluk Levent Bir Gece Vakti; Seda Sayan Ah Geceler; Ayhan Aşan Sen de mi; Ertuğrul Polat Gittiğin O Gün; Gülşen Yiğidim gibi çalışmaların, besteleri ve müzik yönetmenliğinde çalıştı. Türk şarkıcı, besteci oyuncu, yönetmen ve senarist olan Mahsun Kırmızıgül kimdir? Mahsun Kırmızıgül kaç yaşında, nereli, mesleği, hayatı ve biyografisi nedir?

1981 yılında müzik çalışmalarına başlayan şarkıcı amatör olarak altı albüm yaptı. Prestij Müzik, Mahsun Kırmızıgül ile birlikte %600'lere varan büyük bir atılım göstererek 5 yıl içinde müzik sektöründe zirveye taşındı.Özcan Deniz Yalan mı; Haluk Levent Bir Gece Vakti; Seda Sayan Ah Geceler; Ayhan Aşan Sen de mi; Ertuğrul Polat Gittiğin O Gün; Gülşen Yiğidim gibi çalışmaların, besteleri ve müzik yönetmenliğinde çalıştı. Şirketin birçok sanatçısına da müzikal anlamda bestelerini verdi. Peki, Türk şarkıcı, besteci oyuncu, yönetmen ve senarist olan Mahsun Kırmızıgül kimdir? Mahsun Kırmızıgül kaç yaşında, nereli? Mahsun Kırmızıgül mesleği nedir? Mahsun Kırmızıgül hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MAHSUN KIRMIZIGÜL KİMDİR?

Abdullah Bazencir ya da sahne adıyla Mahsun Kırmızıgül (d. 26 Mart 1969, Diyarbakır), Türk şarkıcı, besteci oyuncu, yönetmen ve senarist.

Mahsun Kırmızıgül, 26 Mart 1969 tarihinde bir ailenin bireyi olarak Diyarbakır'ın Hani ilçesinin Vezir köyünde dünyaya geldi. Annesinin adı Faika, babasının adı ise Çerkez'dir. Mahsun Kırmızıgül doğduktan sonra babası imam nikahlı annesini ve kardeşlerini bırakıp Bingöl'e gitti.

Kırmızıgül, ilkokul çağına geldiğinde aile Diyarbakır'a göç etti. İlk ve Orta okulları Diyarbakır'da bitirdi. Babası gittikten sonra eve bakan abisinin iş kazasında ölümünden sonra annesi bir kiremit ocağında çalışmaya başlamış, Kırmızıgül de ailenin geçimini sağlayabilmesi için çiğ köftecide çalışmış ve çaycılık yapmıştır.

KARİYERİ

1981 yılında müzik çalışmalarına başlayan şarkıcı amatör olarak altı albüm yaptı. Prestij Müzik, Mahsun Kırmızıgül ile birlikte %600'lere varan büyük bir atılım göstererek 5 yıl içinde müzik sektöründe zirveye taşındı.Özcan Deniz Yalan mı; Haluk Levent Bir Gece Vakti; Seda Sayan Ah Geceler; Ayhan Aşan Sen de mi; Ertuğrul Polat Gittiğin O Gün; Gülşen Yiğidim gibi çalışmaların, besteleri ve müzik yönetmenliğinde çalıştı. Şirketin birçok sanatçısına da müzikal anlamda bestelerini verdi.

1994 yılında yayınladığı albümü "12'den Vuracağım"dan "Bebeğim Benim" şarkısı ile pop şarkıların yayınlandığı pek çok televizyon müzik listelerinde bir Arabesk/ Fantezi şarkısı olarak yüksek başarı yakaladı. 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde Arabesk En İyi Erkek kategorisinde aday gösterildi. "12'den Vuracağım" albümü "Bebeğim/ Kardeşlik Türküsü" adıyla da bilinmektedir.

1998 Mayıs'ta çıkardığı Yıkılmadım adlı albümü ile o zamanlar müzikal anlamda imzasını atan Mahsun Kırmızıgül, bu albümü için toplam üç video klip çekti. Bu albüm şimdiye kadar 2.500.000 adet sattı, 1998 Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde halkın verdiği oylarla üç ayrı dalda ödül aldı. "Fantezi Müzik" dalında "Yılın Sanatçısı" seçilirken, "Yıkılmadım" adlı parçası da "Yılın Şarkısı" seçildi.1998'in en çok satan albümü ise 2.500.000 satış ile Yıkılmadım adlı albümü idi[. Sanatçı ayrıca aynı yıl içinde "Türk Halk Müziği" dalında Altın Kelebek ödülünü alarak "Yılın Sanatçısı" seçildi. Magazin Gazeteciler Derneği'nin geleneksel ödülünde ise yine "Yılın Sanatçısı" seçildi.

Mahsun Kırmızıgül'ün ortağı ve aynı zamanda sanatçısı olduğu Prestij Müzik etiketi ile çıkan albümleri için çekilip gösterime giren klipler ise, "Alem Buysa Kral Sensin", "Bebeğim, Allah'ını Seveyim", "Ağlama Sen", "Maço Erkek", "Ben de Sizdenim", "Kardeşlik Türküsü", "İnsan Hakları", "Sevdalıyım", "Bu Sevda Bitmez", "Taşra Delikanlısı", "Kızlar", "Hemşerim", "Belalım", "Her Şeyim Sensin", "Yıkılmadım", "Yoruldum", "Kardeşe Ağıt", "Kahpe Felek", "Göçmen Kızı", "Garip". 1 Müzik etiketi ile; "Vefasız", "Sarı Sarı", "Daye", "Düş de Gör-Nemrud'un Kızı", "Saygımdan", "Hayat Ne Garip", "Ay Aman", "Bizden Değildir", "Azar Azar", "Dinle", "Gül Senin Tenin".

2004'te, A1 Müzik adlı müzik yapım şirketi kurdu. Şirketle ilk faaliyetini aynı yıl yayımlanan Sarı Sarı - Başroldeyim albümünde, ikinci faaliyetini ise 2006'da yayımlanan Dinle albümü ile gerçekleştirdi. Yaşar İpek, Ercüneyt Özdemir, Avni Polat, Celal Yarıcı ve Çağlayan Topaloğlu da şirket bünyesinde faaliyet göstermiş sanatçılardır.

ÖZEL YAŞAMI

1989 yılında eski dansözlerden Gölgem Hanım'ile evlenmiştir. 1992 yılında boşanmıştır. Gölgem Hanım'dan Mahmut adında bir oğlu vardır. Mahsun Kırmızıgül 14 Şubat 2016 tarihinde avukat Ece Binay ile ABD'de evlenmiştir. Lavin adında bir kızları vardır.

DİSKOGRAFİSİ

Stüdyo Albümleri;

• Bu da Yeter (1984) Güneş Plak

• Yürek Yarası (1985) Güneş Plak

• Terkedildim (21 Kasım 1986) Güneş Plak

• Sarışınım (8 Haziran 1987) Güneş Plak

• Paylaşamam (22 Ağustos 1988) Güneş Plak

• Şimdiki Zaman (15 Haziran 1990) Barış Müzik

• Nilüfer (7 Kasım 1991) Nokta Müzik

• Alem Buysa Kral Sensin (4 Şubat 1993) Nokta Müzik

• 12'den Vuracağım (20 Eylül 1994) Prestij Müzik

• Mutlu Ol (1995) Barış Müzik

• Dünden Bugüne (11 Ocak 1995) Güneş Plak

• Acılar İçinde (1995) Destan Müzik

• İstanbul Geceleri (1995) Türküola

• İnsan Hakları (25 Ekim 1995) Kral Müzik - Prestij Müzik

• Sevdalıyım - Hemşerim (2 Ekim 1996) Prestij Müzik

• Nostalji 1 (7 Kasım 1997) Güneş Plak

• Yıkılmadım (3 Haziran 1998) Prestij Müzik

• Yoruldum (30 Haziran 2000) Prestij Müzik

• Ülkem Ağlar (8 Ağustos 2001) Prestij Müzik

• Yüzyılın Türküleri (2002) Popüler Müzik - Prestij Müzik

• Sarı Sarı - Başroldeyim (16 Nisan 2004) A1 Müzik

• Dinle (2 Haziran 2006) A1 Müzik

Single'lar;

• İnsan Hakları (25 Ekim 1995) Kral Müzik

• Ülkem Ağlar (8 Ağustos 2001) Prestij Müzik

• Küçük Gelin (2011) A1 Müzik

• Yoksun Sen (2019) A1 Müzik

Toplama Albümleri

• Dünden Bugüne (11 Ocak 1995) Güneş Plak

• Nostalji 1 (1997) Güneş Plak

• Bir Demet Kırmızıgül (11 Ağustos 2003) Prestij Müzik

FİLMOGRAFİSİ

Dizi;

• Alem Buysa (1994)

• Bu Sevda Bitmez (1996)

• Hemşerim (1997)

• Yıkılmadım (1998)

• Zalim (2003)

• Aşka Sürgün (2005)

• Hayat Devam Ediyor (2011-2013) Genel Yönetmen - Hikâye

• Benim İçin Üzülme (2012) Genel Yönetmen - Hikâye

• Babalar ve Evlatlar (2012) - Hikâye

Sinema;

• Yaşamak Haram Oldu (1987)

• Beyaz Melek (16 Kasım 2007)

• Güneşi Gördüm (12 Mart 2009)

• Gecenin Kanatları (2009)

• New York'ta Beş Minare (5 Kasım 2010)

• Sadece Sen (2014, yapımcı)

• Mucize (2015)

• Vezir Parmağı (2017)

• Mucize 2: Aşk (2019)

ÖDÜLLERİ

• (2007) 34. Altın Kelebek Ödül Töreni - En İyi Fantezi Müzik Erkek Solist Ödülü

• (2007) 41. Houston film festivalinde en iyi film ve en iyi yönetmen ödülü

• (2009) Singapur uluslararası film festivalinden en iyi performans ve en iyi sinematografi ödülü