Mahmutbey gişelerinin taşınması talebi yargıda… Duruşmada eve gitmek için gişe ücreti ödeyen mağdurlar dinlendi

İSTANBUL (DHA) - TÜKETİCİYİ Koruma Derneği'nin (TÜKODER), yerleşim yerleri arasında kalan Mahmutbey gişelerinin İstanbul dışına taşınması için açtığı davanın duruşması bugün yapıldı. İstanbul 8.İdare Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal ile evlerinin konumu nedeniyle işlerine giderken gişe ücreti ödemek zorunda kaldığını iddia eden davacılar katıldı.

Duruşmada dava ile ilgili gerekçelerini anlatan Dernek Başkanı Koçal ile davacılar, mahkeme sonrası DHA'ya açıklama yaptı. TÜKODER Başkanı Aziz Koçal, açıldığı tarih olan 1988 yılında şehir dışında görünen Mahmutbey gişelerinin, günümüzde şehir merkezinde kaldığını belirterek "Avcılar, Halkalı Bahçeşehir, Esenkent, İkitelli ile oradan itibaren yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar ya ücretli geçişe maruz kalıyor ya da trafiğin çok sıkışık olduğu yan yollarda mağdur oluyorlar. Dolayısıyla gişenin bir tarafında yerleşim yerinde oturan vatandaşlar ücret ödemeksizin evlerine gidebiliyor ama, diğer tarafta olanlar ücret ödemek zorunda kalıyor. Oysa ikisi de İstanbul'da şehir merkezinde oturuyor ama çifte standart oluyor" dedi.

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