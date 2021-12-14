Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum canlı izle! Fox TV Mahkum 1. yeni bölüm canlı izle! Mahkum dizisi yeni bölümde neler olacak? Mahkum dizisi 1. bölüm izle!

MAHKUM CANLI İZLE!

MAHKUM DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Mahkum her Perşembe günü Fox TV'de ekranlara gelecek.

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Onurlu bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut; Türkiye'nin en güçlü ailelerinden Yesariler'in oğlu Barış Yesari'nin işlediği kadın cinayeti dosyasını üstlenir.

İşlediği cinayetin üstünü, ailesinden aldığı güçle örtmeye çalışan Barış, karşısında hiç görmediği tarzdan bir savcıyla, Fırat'la karşı karşıya gelir. Fırat tehlikesi büyüdükçe büyür, Barış iyice köşeye sıkışır.

Her ne olursa olsun dosyanın peşini bırakmayan Fırat'ın hayatı, bir gecede kabusa dönüşür. Eşi Zeynep ve kızı Nazlı ile doğum gününü kutladıkları gecenin sabahında gözünü hapishanede açar. Zeynep'in ve kızı Nazlı'nın cinayet zanlısı olarak yargılanmaktadır. Fakat Fırat geriye dönük hiçbir şey hatırlamaz…

MAHKUM 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir yandan kederli halde ailesinin yasını tutan Fırat, bir yandan da o güne kadar içeri attırdığı mahkumların önüne yem olma tehlikesindedir. Tüm Türkiye tarafından cani ilan edilen Fırat'a, kendisi bile güvenmiyordur. Fırat ailesinin katili olup olmadığını hatırlamaya çalışırken, koca ülkede onun suçsuzluğuna o güne kadar hep terslediği Cemre inanır sadece ve avukatı olmayı teklif eder.

Yeni hayatına ve kimliğine iyiden iyiye alışan Barış ise Savaş'ın bıraktığı yerden işleri devam ettirmeye çalışır. Ancak bu yeni hayatın bilinmezlikleri onu da zorlayacaktır. Her şey yoluna koyduğunu düşündüğü anda ise beklenmedik bir telefonla sarsılır. Yoksa en büyük düşmanı Fırat Bulut, geçmişi hatırlamaya mı başlamıştır?

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut

Elçin Sangu

İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari

Seray Kaya

Melike İpek Yalova : Büge

Hayal Köseoğlu : Sasha

Hakan Karsak

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