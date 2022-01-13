Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum 5. bölüm izle! Mahkum 5. yeni bölüm full HD izle! Mahkum yeni bölümde neler olacak? Mahkum dizisi son bölümde neler oldu? Mahkum yeni bölüm izleme linki! Mahkum yeni bölüm tamamı yayınlandı mı? Youtube'da çıktı mı?

MAHKUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mahkum dizisi her Perşembe günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

MAHKUM 5. YENİ BÖLÜM FULL HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

Mahkum bugün 5. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin bitmesinin ardından full HD bölümü yayınlanacaktır. Şuanda canlı yayında Mahkum dizisini izleyebilirsiniz.

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MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali'den duyduklarından sonra ölümün kıyısından dönen Fırat'ın mücadelesi yeniden başlar. Bu esrarengiz çocuğun söyleyecekleri tüm karanlık sırları aydınlatacaktır. Fakat Ali tahliye edilmek üzeredir. Onu dışarıda arama görevi Cemre'ye düşer.

Adli tıptaki imza meselesini çözen Barış, Ferda'nın hayatında Savaş rolünü oynamaya devam eder. Öte tarafta Ali'nin tahliye edildiğini öğrenip harekete geçer. Savcı ile ilişkilerini çözmek adına Ali'ye ulaşmaları gerekmektedir. Bir yanda Cemre, diğer yanda Sasha kilidi çözecek olan Ali'yi köşe bucak aramaya koyulurlar…

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Yalnız değilsin Savcı. Bütün insanlar mahkum. Kimi özgürlüğe, kimi köleliğe…"

Hücre duvarına kazıdığı ipuçlarının peşinde olan Fırat, Hacı'yı köşe bucak arar. İpuçlarını vermeye kolay kolay niyetli olmayan Hacı, Fırat'ı büyük riske sokacak isteklerin peşindedir. Fırat bir yandan ipuçlarını kovalarken diğer tarafta Cemre, davanın seyrini değiştirecek bir hamle yapar. Yeniden olay yeri canlandırma için savcılığı büyük baskı altına almıştır.

Savaş'ın geçmişinden gelen gizemli kadın Ferda, Barış'ın hayatını allak bullak eder. Zarfları kimin yolladığını çözmeye çalışırken, bir de bu kadının ortaya çıkması Barış'ı iyiden iyiye köşeye sıkıştırır. Yoksa o zarfları yollayan Ferda mıdır? Barış, Sasha'nın da yardımıyla bu çok bilinmeyenli denklemi çözme mücadelesine girişir…

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut : 1-

İsmail Hacıoğlu : Barış Yesari/Savaş Yesari : 1-/1

Seray Kaya : Avukat Cemre Uysal : 1-

Melike İpek Yalova : Büge Yesari : 1-

Bülent Düzgünoğlu : Başsavcı : 1-

Hakan Salınmış : Beybaba : 1-

Nihal Koldaş : Tomris Yesari : 1-

Mehmet Ulay : Zahit Yesari : 1-

Hakan Karsak : Hacı Alagöz : 1-

Anıl İlter : Savcı Tahir : 2-

Tugay Mercan : Paşa : 1-

Hayal Köseoğlu : Sasha : 1-

Muharrem Türkseven : Kanber : 1-

Bülent Seyran : Cezaevi Müdürü : 1-

Furkan Kalabalık : Bekir : 1-

Burcu Cavrar : Ceyda : 1-

Alara Bozbey : Zeynep Bulut : 1-

Gürberk Polat : Eren : 1-

Murat Şahan : Gardiyan Mücahit : 1-

Gülçin Hatıhan : Nazan : 2-

Ece İrtem : Ferda Doğu : 3-

Ramiz Mullamusa : Ali : 4-

Alya Sude Mazak : Nazlı Bulut : 1-

İlker Yağız Uysal : Zahit Can Yesari : 1-

Gökhan Tercanlı : Zafer : 1-4

MAHKUM KONUSU NEDİR?

Fırat Bulut, İstanbul Adliyesi'nde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve 5 yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son 4 ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur. En son hatırladığı anısı, kızının doğum gününü kutladığı gecedir. Şok ve dehşet içinde; karısını ve kızını öldürmekle suçlandığını fark eder. İkinci duruşması yaklaşmaktadır ve müebbet cezasına çarptırılmıştır. Karısını ve kızını gerçekten öldürmüş müdür? Cumhuriyet savcısı Fırat Bulut'un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesarilerin halefleri olan ikiz kardeşlerden Barış Yesari'nin davasıdır. Barış Yesari'nin evinde bir genç kız öldürülmüştür. Hafızası geçici olarak mı yoksa sonsuza dek mi kaybolmuştur teşhis konulamayan Fırat Bulut, masumiyetini kanıtlamak için hem hatırlamak hem hayatta kalmak hem de cezaevinden kaçmak zorundadır.

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