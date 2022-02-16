Mahkeme beraat ve tahliye verdi, ölen gencin annesi fenalaştı

BURDUR (DHA) - BURDUR'da, 2 yıl önce Emre Taşçı'yı (25) 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklu yargılanan İsmail Akca'nın tahliyesine, tutuksuz sanık Hüseyin Cevahir Akca'nın ise beraatine karar verildi. Mahkeme kararını duyan Taşçı'nın annesi Işılay Tüfekçioğlu, sinir krizi geçirerek bayıldı.

Kentte, 22 Ocak 2020'de, Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi'nde karşılaşan Emre Taşçı ile İsmail Akca ve oğlu Hüseyin Cevahir Akca tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Emre Taşçı, sağ baldırından bıçakla yaralandı. Kavga sırasında bir el de silahla havaya ateş açıldığı belirtildi. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Taşçı, 2 kez ameliyat geçirdi ancak olaydan 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Kaçan baba ve oğlu ise Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. İsmail Akca 'yaralama' suçundan tutuklandı, oğlu Hüseyin Cevahir Akca da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında; Taşçı'nın annesi Işılay Tüfekçioğlu ile avukatı Tuğba Çınar, tutuksuz sanık Hüseyin Cevahir Akca ve avukatı Yusuf Çiftçi hazır bulundu. İsmail Akca, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Taşçı'nın annesi Tüfekçioğlu, "Mahkeme heyetinin adaletli olacağına inanıyorum. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum. Takdiri size bırakıyorum" dedi.

Emre Taşçı'nın ailesinin avukatı Tuğba Çınar ise "Savcılık makamı mütalaasında baba ve oğulun iştirak halinde adam öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etmişti ancak mahkemenin yanlış değerlendirme sonucunda sanıklardan İsmail Akca hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, suça iştirak ettiğini düşündüğümüz diğer sanık Hüseyin Cevahir Akca hakkında beraat kararı verdi. Söz konusu kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu düşünmekteyiz. Olayda meşru müdafaanın şartları oluşmamıştır. Sanık yaralama eyleminden sonra maktul Emre'yi kovalamaya devam etmiş ve maktul 300 metre kadar koştuktan sonra bir bara sığınarak, kendini kurtarmaya çalışmıştır. Bu nedenle olayda meşru müdafaanın sınırlarının aşılma halinin de söz konusu olmadığını düşünüyoruz. Kararı, istinaf ve Yargıtay'a taşıyacağız. Maalesef adalete inancımızın sarsıldığı bu elim karar, bizleri büyük hüzne uğrattı. Umarım söz konusu karar, istinafta veya Yargıtay'da bozulacak ve adalet tecelli edecektir" diye konuştu.