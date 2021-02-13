Mahir Ünal'a Cuma namazı sonrası saldırı girişiminde bulunulduğu iddiası

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a dün Maraş Ulu Camii'nde kıldığı Cuma namazı çıkışında saldırı girişimi olduğunu öne sürdü. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ünal'a saldırı veya saldırı girişimi olduğu iddiası yalanlandı.

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, Cuma namazı sonrası bir çiftçi ile sohbet eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'a bir saldırı girişiminde bulunulduğunu iddia etti.

ÇUBUKEL: KORUMALAR SON ANDA ENGELLEDİ

Çubukel, Ünal'ın çiftçi ile sohbet ederken elini omzuna koyduğunu ve bu durumu yanlış anlayan çiftçinin yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu belirtti. Şiddeti kınayan ve Mahir Ünal'a geçmiş olsun dileklerini ileten Çubukel, saldırıyı korumaların son anda engellediğini ifade etti.

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel'in açıklaması şu şekilde:

"Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı olarak, bugün Ulucami'de Cuma namazı sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Cuma namazı sonrası Ulucami'de bir çiftçi ile muhabbet eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal muhabbet esnasında çiftçinin omzuna samimi bir şekilde dokunduğu ve daha sonrasında çiftçinin yakınının durumu yanlış anlaması üzerine Mahir Ünal'a saldırmaya çalıştığı esnada korumalar tarafından şahsın etkisiz hale getirdiğini öğrendik. Yapılan saldırının sebebinin ne olduğu, organize bir şekilde saldırı mı düzenlendiği, sebebi her ne olursa olsun şiddeti kınadığımızı bildiriyoruz. Mahir Ünal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında "Mahir Ünal'a saldırıyı kınıyoruz" şeklinde haberlerin yer aldığı, sosyal medyada destek mesajlarının paylaşıldığı belirtilerek, bahse konu olayla ilgili açıklamaya gerek duyulduğu ifade edildi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dün kentte bulunan Ünal'ın, beraberindeki partililerle cuma namazını kıldığı Ulu Cami'den ayrılırken aracına bindiği esnada emekli Z.T'nin "Sayın vekilim size bir maruzatımı arz etmek istiyorum." beyanında bulunduğu, bunun üzerine Mahir Ünal'ın aracından inerek vatandaşın sorununu dinlemeye başladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''SALDIRI GİRİŞİMİ İDDASI GERÇEK DEĞİL''

"Z.T. isimli şahıs, Sayın Mahir Ünal'a talebini ilettiği esnada kalabalığın arkasında bulunan ve Z.T'nin oğlu olan O.T. isimli şahıs 'TBMM'yi tanımıyorum. Devleti tanımıyorum.' şeklinde beyanlarda bulunması üzerine görevli koruma polisleri tarafından müdahale edilerek bölgeden uzaklaştırılmış, hakkında TCK 301. maddeden (Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak) adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır.

Basın ve yayın kuruluşları ile bazı sosyal medya hesaplarından Sayın Mahir Ünal'a bir saldırı veya saldırımı girişimi olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."