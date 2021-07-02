Mahalle Meclisi "Şeyh Şamil Mahallesi"Nde Toplandı…

"Sivas'ı Birlikte Yöneteceğiz" sloganıyla yola çıkan Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin sorunları yerinde tespit etmek, halkı yönetime dahil edebilmek ve hesap verilebilir belediyecilik anlayışıyla Mahalle Meclisi Toplantılarına devam ediyor.

"Sivas'ı Birlikte Yöneteceğiz" sloganıyla yola çıkan Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin sorunları yerinde tespit etmek, halkı yönetime dahil edebilmek ve hesap verilebilir belediyecilik anlayışıyla Mahalle Meclisi Toplantılarına devam ediyor.

Mahalle Muhtarı ve azaları, cami imamları, cami dernek başkanları, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, AK Parti mahalle başkanları ve site yöneticileri ile mahalle sakinlerinin geniş katılımıyla gerçekleştirilen mahalle meclisi toplantılarının bugünkü adresi Şeyh Şamil Mahallesi oldu.

Şeyh Şamil Mahallesi semt pazarı alanında gerçekleştirilen Açık Hava Meclis Toplantısına Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'in yanı sıra; AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Merkez İlçe Başkanı Muhammet Burak Kuruçay, Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya, Belediye Başkan Yardımcılarımız, Özbelsan AŞ Genel Müdürümüz Ahmet Kuzu, ilgili birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Programda selamlama konuşması yapan Şeyh Şamil Mahalle Muhtarı İbrahim Nar; "Belediyemiz tarafından mahallemizde gerçekleştirilen mahalle meclisi toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ve ekibine bugüne kadar mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. " dedi.

"Mahalle Meclisi toplantıları gerçekten halkla iç içe olmak hemşehrilerimizle buluşmak için oldukça önemli. Bu kapsamda belediye başkanımız Hilmi Bilgin'in başlatmış olduğu mahalle Meclisi toplantılarının 4'üncüsü bizim mahallemizde gerçekleştiriliyor. " diyen Nar, "Mahallemizin sorun ve sıkıntılarını değerli mahalle sakinlerimizin isteklerini burada başkanımıza dile getireceğiz, belediye başkanımız sağ olsun bugüne kadar ne istediysek yerine getirdi. Mahalle sakinlerimizden gelen talepleri geri çevirmedi. Bugün de burada ortak akıl ve istişare ile mahallemizin sorunlarına çözüm bulacağız. Tekrar Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'i mahallemizde ağırlamaktan dolayı mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. " ifadelerini kullandı.

"Mahalli meclis toplantılarımızı gerçekleştirirken yapmış olduğumuz işlerden ekip olarak emin ve şeffaf olduğumuz, bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetlere ve projelerimize güvendiğimiz için hemşerilerimizle bir araya gelmekten asla geri durmadık. " diyen Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, "Hepsinden önemlisi hemşehrilerimizle kurmuş olduğumuz gönül bağımıza güvendiğimiz için yeni dönemin en önemli unsuru olan katılımcı hesap verilebilir ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla mahalle meclisi toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. " dedi.

BAŞKANIMIZ BİLGİN'DEN MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE Başkanımız Bilgin; "Sultan şehrimizin 4 bir yanında çalışmalara projelere başladıklarını ifade ederek 2021 yılı salgının normalleşmesiyle birlikte hemşehrilerimize söz verdiğimiz projeleri birer birer hayata geçirmenin zamanı geldi. Bizlerde "Bismillah" diyerek ihalelerimize birer birer çıktık. İnşallah 2023 yılı Haziran ayına kadar da büyük bir kısmını tamamlamayı hedefliyoruz. Bu şehirde yaşayan herkese sorsak sorunları nelerdir desek trafik ve ulaşım diyecekler. Özellikle Şeyh Şamil, Huzur ve Kılavuz bölgesinde ulaşım sorunu çözmek istedik. Bunun için İstiklal Caddesinde bir alt geçit çalışmasına başladık. İnşallah Eylül ayının ilk haftasında çalışmalarımızı tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

Şehrimizin dört ayrı bölgesine kazandıracağımız Gençlik ve Spor Projelerimizin ilki olan Şeyh Şamil Gençlik ve Spor Kompleksi projesinin ihalesini tamamladık. Hem bu mahalleye hem Ahmet Turan Gazi hem de Sivas'ın doğu kesimine hitap edecek muhteşem bir tesisi Sivas'ımıza kazandırmış oluyoruz, yaklaşık 22. 000 metre² arazi içerisinde bay bayan yüzme havuzlarının olduğu spor salonlarının olduğu içerisinde halı sahanın olduğu kaykay pistinin olduğu farklı etkinliklerde kullanılabilecek kapalı alanların yer aldığı muhteşem bir tesisi inşallah bölgemize kazandırmış oluyoruz.

Yine bu bölgede Necmettin Erbakan Bulvarımız mevcut. Şehrimizi Organize Sanayi Bölgesine bağlayan bir yol güzergahına sahip. Biz göreve başlarken ekibimizle birlikte yaptığımız toplantılar sonucunda yemyeşil bir Sivas'ı hedefledik daha yeşil daha huzurlu daha yaşanabilir bir Sivas'ı hedefledik. Bunun için çalışıyoruz. Caddeleri ile sokaklarıyla her alanda yeşil bir Sivas oluşturmak adına "Bismillah" diyerek yola çıktık ve ilk projemizi Paşabahçe yolunda uygulamaya başladık. İkinci olarak da Necmettin Erbakan Bulvarının başlangıcından Osman Seçilmiş parkına kadar nitelikli 800 ağacı toprakla buluşturduk. Aydınlatması kaldırımları ile birlikte muhteşem bir alanı Şeyh Şamil ve Ahmet Turan Gazi Mahallesinin hizmetine sunduk. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun.

Söz verdiğimiz gibi amatör spor evinin yapımı işi vardı inşallah onu da ihalesini tamamladık, Eylül ayı gibi amatör sporcularımıza hizmet edecek amatör spor evini de hizmete açmış olacağız. " diyerek sözlerine son verdi.

Konuşmaların ardından mahalle meclisi toplantısı soru cevap bölümüyle son buldu.

Oluşturma Tarihi : 02 Temmuz, 2021

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Kaynak: Habermetre