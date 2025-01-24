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Zuhal Topal ve eşinden Fransa'da kayak oteli paylaşımı

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78 kişi hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınının ardından Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner'in, Fransa'daki bir kayak otelinden paylaşım yapması dikkat çekti.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti.

Ünlü sunucu Zuhal Topal'ın kızının arkadaşı ve ailesi de çıkan yangında hayatını kaybetti. Topal yaşadığı acıyı "Ah pırlanta kalpli Elifçim,ah dünya tatlısı çocuğum; canın ağabeyini, yaşam sevinci dolu anneciğin Ebrucuğumuzu ve yetmiş üç canı daha hayattan koparan, sorumsuz, vicdansız, merhametsiz insan müsveddelerinin Rabbim hem bu dünyada hem ahirette cezalarını versin. Allah'ım yakınlarını kaybeden herkese bu tarifsiz acıya dayanma gücü versin. Cennette huzur içinde uyuyun. Ey suçu birbirine atmaya çalışan bu facianın sorumluları; derhal en ağır cezaları almanız temennisiyle! Hepimizin başı sağ olsun" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

KAYAK OTELİNDEN PAYLAŞIM

Ertesi gün ise Topal'ın eşi Korhan Saygıner ise Fransa'daki bir kayak otelinden bir paylaşım yaptı. Saygıner, "Şu an Fransa'da kaldığım kayak otelinden odamdan çıktığım gibi gelişigüzel çektiğim bir videoyu sizinle paylaşıyorum. Yangın tüpünden yangın şemasına, kaçış kapılarından geniş yangın merdivenlerine, siren düğmelerinden yangın hortumuna kadar her şey olması gerektiği gibi, var oğlu var!" diyerek hikaye kısmından takipçilerine oteli gezdirdi.

Zuhal Topal da bu hikayeyi kendi hesabından paylaştı.

Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner'in kayak oteli paylaşımı tepki çekti

Korhan Saygıner'in bu paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti.

Zuhal Topal ve eşinden Fransa'da kayak oteli paylaşımı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımehmet istek:

orda demokrasi insan hakları, adalet var bizde adalet yok adam kayırma ve rüşvet başa kadar var denetleme yok üç kağıt çok , sen bizdensiz olayı fazla

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Haber YorumlarıSemih Bahar:

ülkenizi elestirmek ve kotulemekten başka ne yaptınız siz Avrupa sevicileri

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Haber YorumlarıUğur Ayhan:

Bu ülkenin okumuşu ayrı dert cahili ayrı dert sağcısı ayrı dert solcusu ayrı. Bu ülke düzelmez reşvet adam kayırma insanlara tepe bakma kendinden başkanı insam yerine koymama, say say bitmez. Sonra münhasır medeniyet de

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

Geri gelmeyin ordan

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