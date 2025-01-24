Zuhal Topal ve eşinden Fransa'da kayak oteli paylaşımı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti.

Ünlü sunucu Zuhal Topal'ın kızının arkadaşı ve ailesi de çıkan yangında hayatını kaybetti. Topal yaşadığı acıyı "Ah pırlanta kalpli Elifçim,ah dünya tatlısı çocuğum; canın ağabeyini, yaşam sevinci dolu anneciğin Ebrucuğumuzu ve yetmiş üç canı daha hayattan koparan, sorumsuz, vicdansız, merhametsiz insan müsveddelerinin Rabbim hem bu dünyada hem ahirette cezalarını versin. Allah'ım yakınlarını kaybeden herkese bu tarifsiz acıya dayanma gücü versin. Cennette huzur içinde uyuyun. Ey suçu birbirine atmaya çalışan bu facianın sorumluları; derhal en ağır cezaları almanız temennisiyle! Hepimizin başı sağ olsun" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

KAYAK OTELİNDEN PAYLAŞIM

Ertesi gün ise Topal'ın eşi Korhan Saygıner ise Fransa'daki bir kayak otelinden bir paylaşım yaptı. Saygıner, "Şu an Fransa'da kaldığım kayak otelinden odamdan çıktığım gibi gelişigüzel çektiğim bir videoyu sizinle paylaşıyorum. Yangın tüpünden yangın şemasına, kaçış kapılarından geniş yangın merdivenlerine, siren düğmelerinden yangın hortumuna kadar her şey olması gerektiği gibi, var oğlu var!" diyerek hikaye kısmından takipçilerine oteli gezdirdi.

Zuhal Topal da bu hikayeyi kendi hesabından paylaştı.

Korhan Saygıner'in bu paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti.