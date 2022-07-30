Zeynep Beşerler, İlhan İrem'in ölümünün ardından isyan etti: Organ bağışına destek olmadınız

'Konuşamıyorum', 'Anlasana' ve 'Yazık oldu Yarınlara' gibi unutulmaz şarkıların sahibi İlhan İrem, bir süredir diyalize bağlandığı hastanede yaşamını yitirdi. Ölümüyle başta ailesini ve sanat camiasını yasan boğan İlhan İrem'le ilgili en dikkat çeken paylaşım oyuncu Zeynep Beşerler'den geldi.

EŞİ VASİYETİNİ AÇIKLADI

Uzun süredir böbrek rahatsızlığıyla mücadele eden İlhan İrem, diyalize girdiği hastanede hayatını kaybetti. 67 yaşında vefat eden İrem'in ölümü sanat dünyasını yasa boğarken eşi Hansu İrem, sanatçının vasiyetini açıkladı. Ünlü ismin üç isteğinden bahseden İrem, "Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmekti" ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKEDE GİDEN DEĞERLİ"

İlhan İrem için bu zamana kadar kimsenin organ bağışı çağrısında bulunmadığını söyleyen Zeynep Beşerler, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kusura bakmayın ama yıllardır Levent'te diyaliz merkezinde tedavi gören İlhan İrem için kaçınızın organ bağışına destek olmak adına paylaşım oldu? Maalesef bu ülkede giden değerli" ifadelerini kullandı.