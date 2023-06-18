Üye Girişi
Haberler

Zeynep Bastık İstanbul'u terk etti! İşte "Mütevazı hayat kurdum" dediği yer

Magazin Haberleri

Güzel popçu Zeynep Bastık İstanbul'u neden terk ettiğini anlattı. Urla'da kendisine ev alan Bastık "Depremden sonra bir anksiyete geldi" diyerek yeni hayatı hakkında sevenlerine bilgi verdi.

Şarkı performanslarının yanı sıra sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımlarla adından söz ettiren Zeynep Bastık, katıldığı bir programda özel hayatındaki değişikliklerden bahsetti.

Son dönemde art arda konser veren ve kazancını artıran güzel popçu İstanbul'u terk edip İzmir Urla'ya yerleşti. Zeynep Bastık'ın 40 milyon TL civarında olduğu konuşulan doğayla iç içe ile olan evi yeniden gündeme geldi.

Zeynep Bastık İstanbul'u terk etti! İşte 'Mütevazı hayat kurdum' dediği yer

S.O.B.A isimli YouTube programına konuk olan güzel şarkıcı "İstanbul'dan ne ara uzaklaşmak istedin? Burası seni müzikalite olarak doyuran bir şehirdi. Sen İstanbul'u çok seviyordun" sözlerine cevap olarak, "Ben İstanbul'u hala çok seviyorum ama depremden sonra bana bir anksiyete geldi. Apartmanların ve insanların arasında kalmaktan bir klostrofobi bastı. Bir de Urla'yı çok seviyorum, orada çok güzel bir hayat da kurdum kendime" dedi.

Zeynep Bastık İstanbul'u terk etti! İşte 'Mütevazı hayat kurdum' dediği yer

5 bin metrekare arazi satın aldığı iddialarına ise Bastık "Böyle şeyleri konuşmaktan hoşlanmam. Orada tatlı, mütevazi ve minimal bir hayat yaşıyorum." cevabını verdi.

Zeynep Bastık İstanbul'u terk etti! İşte 'Mütevazı hayat kurdum' dediği yer

Zeynep Bastık İstanbul'u terk etti! İşte 'Mütevazı hayat kurdum' dediği yer

Zeynep Bastık İstanbul'u terk etti! İşte 'Mütevazı hayat kurdum' dediği yer

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Zeynep Bastık Urla Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

sade vatandaş:

insanlarla alay edip dalga geçmenin bir şekili bu her kişi aynı imkan ve olanaklara sahip değildir eline fırsat geçiren yaşadığı refahı sanki kimse bilmiyormuş kimi işte böyle yaşamak çok daha güzel demek istiyor amacın ne akıl vermekse kendine sakla hava atmaksa başka kapıya git

Cevap Yaz220Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title