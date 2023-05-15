Yılmaz Morgül... ÖĞRENCİLERE VE AİLELERİNE DEPREM EĞİTİMİ!

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın Kızılay ve Beykoz Engelliler Derneği işbirliği ile Paşabahçe Ortaokulu’nda düzenlediği “İstanbul depremine hazırlık” etkinliğinde ünlü sanatçı Yılmaz Morgül ve Kızılay çocuklarla bir araya geldi.

Okulda bulunan özel çocuklara oyuncak hediye edilirken Paşabahçe Ortaokulu öğrencileri ve ailelerine ise depreme hazırlık eğitimi verildi.

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, İstanbul'da ortaokul öğrenciler ile bir araya geldi. Engelsiz Yaşam Vakfı'nın Kızılay ve Beykoz Engelliler Derneği işbirliği ile düzenlediği, bir yıldan beri devam eden çalışmalarının devamı olan etkinlikte Paşabahçe Ortaokulu öğrencilerine ve ailelerine olası İstanbul depremine hazırlık amacıyla deprem eğitimi verildi.

Ekinlik öncesi Paşabahçe Ortaokulu bünyesinde bulunan özel öğrencilerle bir araya gelen ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan, vakıf yönetim kurulu üyesi Arif Işık, Paşabahçe Ortaokulu müdürü Burhan Önal, okul aile birliği başkanı Vildan Öneren, Beykoz Engelliler Derneği başkanı Hasan Polat ile birlikte çocuklara vakıf dostu iş insanı Menekşe Kankavi tarafından bağışlanan oyuncakları hediye ettiler.

Paşabahçe Ortaokulu tiyatro salonunda okulun öğrencileri ve aileleri ile bir araya gelen Kızılay Akademi Eğitim uzmanı Ercan Geneci, İstanbul ve çevresini etkileyecek olası deprem ile ilgili deprem bilgilendirme eğitimi verdi. Yılmaz Morgül'ün de katıldığı etkinlikte deprem öncesi, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler öğrencilerinde de katılımı ile uygulamalı olarak anlatıldı.

Yüze yakın öğrenci ve ailelerinin katıldığı deprem eğitiminden sonra Yılmaz Morgül okul bahçesinde öğrencilerle bir araya gelerek onlara şarkı söyledi. Oldukça renkli geçen etkinlikten büyük keyif aldığını belirten Yılmaz Morgül "Çocuklar deprem konusunda çok bilinçliler.

Onların bu ilgi ve dikkati çok hoşuma gitti. Yeni nesiller deprem konusunda hazırlıklı ve daha duyarlı olacaklar. Onlara bu konuda destek vermek hepimizin görevidir" dedi.