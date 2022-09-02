Yıllarca çocuk istemişti! Chloe'nin sözleri Serdar'ın canını sıkacak

Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan, futbolcu Andy O'Connell ile aşk yaşamış geçtiğimiz aylarda da bu ilişkisine son vermişti. Fergus Hennessy ile aşk yaşamaya başlayan Chloe Loughnan sevgilisiyle evlilik kararı aldı.

SERDAR ORTAÇ DUYMASIN

Bir süre önce de Türkiye'ye dönen ve "Magazin D"nin sunuculuğunu üstlenen ünlü model, evlilik kararı aldığı sevgilisiyle görüntülendi. Loughnan eski eşi Serdar Ortaç'ın canını sıkacak bir açıklamada bulundu.

"ANNE OLMAYA HAZIRIM"

Chloe Loughnan "Çocukları çok seviyorum. İlk evliliğimde çok gençtim. Hazır değildim istemedim. Şimdiki ilişkimde anne olmaya hazırım, istiyorum" dedi. Chloe Loughnan, kendisinden yıllarca çocuk isteyen eski eşi Serdar Ortaç'ı "Anneliğe hazır değilim" diyerek teklifini geri çeviriyordu.