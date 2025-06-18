Yıllar sonra aynı karede! Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin'den sürpriz buluşma

Bir dönem ekranların en tatlı kavgasına imza atan Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin, yıllar sonra ilk kez yeniden buluştu. Sadece bir fotoğrafla nostaljiyi ayağa kaldıran ikili, hayranlarına "Acaba yeni bir atışma mı geliyor?" sorusunu sordurdu.

Eğlence denince akla ilk gelen programlardan biri olan Beyaz Show, ekranlara veda etmiş olsa da hafızalardaki yeri hâlâ taptaze. Ve elbette, o unutulmaz anılar arasında Beyaz ile Candan'ın dillere pelesenk olmuş atışmaları ayrı bir yerde duruyor.

Her şey, Beyazıt Öztürk'ün Candan Erçetin'in "Git" şarkısına ince ince dokundurmalar yapmasıyla başlamıştı. Ama karşısındaki sıradan biri değildi: Candan Erçetin. Öztürk'ün sözlü hamlesine "Sen kalk benim şarkımı programında meze yap!" diyerek sert ama zeki bir yanıt verdi. Böylece ekran tarihine geçecek o efsanevi sataşma başladı.

Bir Beyaz, bir Candan derken… Her hafta izleyici yeni bir video bekler oldu. Ünlü isimlerin de dahil olmasıyla bu atışma, adeta mini bir diziyi aratmayacak kıvama geldi. 6. videoda Candan Erçetin'in stüdyoyu basmasıyla geçici bir barış sağlansa da, Beyaz yine boş durmadı; sezon finalinde bir kez daha atağa geçti ve Candan'a cevap hakkı bırakmadan programı kapattı.

Ve tabii ki Beyazıt Öztürk… Onun sadece sunucu değil, aynı zamanda ince zekâsı, sempatik tavırları ve yeri doldurulamayan ekran karizması sayesinde Beyaz Show bir dönemin kalbine oturdu. Programdan çıkan her detay manşet oldu ama en çok konuşulanlar hep bu atışmalar oldu. 2015'te "Git" şarkısıyla başlayan klipli meydan okumalar, Türk mizah tarihine gülümseten bir iz bıraktı.

Aradan geçen yıllara rağmen Beyaz Show geri dönmedi, ancak efsane ikili yıllar sonra ilk kez bir araya geldi. Yıllardır konuşulan "Beyaz Show yeniden başlayacak mı?" sorusu hâlâ ortada. Ancak bu kez bambaşka bir gelişme yaşandı: Beyazıt Öztürk, kadim dostu Candan Erçetin'le buluştu. O anı sosyal medya hesabından "Eski defterleri açtık :) Candan bir sohbet :)" notuyla paylaştı.