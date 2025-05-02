Yiğit Poyraz Survivor'a veda etti! Sevgilisinden olay tepki geldi

Survivor All Star 2025'te sular durulmuyor. 1 Mayıs akşamı ekrana gelen son bölümde nefesler tutuldu, Gönüllüler takımı bir kez daha eleme stresiyle karşı karşıya kaldı. Haftalardır performansıyla dikkat çeken Yiğit Poyraz ile takım arkadaşı Volkan arasında gerçekleşen eleme düellosu, yarışmanın kaderini değiştirdi.

Heyecan dolu mücadelede Volkan, Poyraz karşısında üstünlük sağlayarak adada kalmayı başardı. Survivor'ın en güçlü yarışmacılarından biri olarak gösterilen Yiğit Poyraz'ın elenmesi hem izleyicileri hem de takım arkadaşlarını adeta şoke etti.

Poyraz'ın elenmesinden sonra gözler bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Yasmin Erbil'e çevrildi. Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in kızı olan Yasmin Erbil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Survivor'dan bir ada konuşmasının görüntüsünü paylaşan Erbil, gönderisine "Yiyin birbirinizi şimdi, rezalet" notunu düşerek yarışmaya ve bazı yarışmacılara tepki gösterdi.

DUYGUSAL VEDA KONUŞMASI

Yiğit Poyraz, veda konuşmasında "Odağımı ekstra dağıtacak manüpülasyonlar mı desem aslında niyet de okumak istemiyorum ama... Günün sonunda kim ne derse desin kimseyi dinlememek gerekiyor. Çıkıp kendi işini yapmak gerekiyor. Kimsenin laflarına güvenmemek gerekiyor demek ki burada. Ben biraz saf bir insanım. Volkan abi ile birkaç konuşmamız olmuştu, ben de ona güvenmiştim açıkçası. Yani doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum kırmak da istemiyorum kimseyi" dedi. Poyraz, sözlerini "Sadece şunu söyleyeyim kimseye güvenmeyeceksin bu dünyada, saf olmayacaksın. Ben bu saflığımın ve güvenimin tokadını çok yedim daha önce. Akıllanmıyorum demek ki karşımdakini de kendim gibi görüyorum. Saflığımın tokadını yedim. Bahane değil ne olursa olsun çıkıp oynayacaksın oynayamadım" diye noktaladı.