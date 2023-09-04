Yeşim Salkım'dan Ebrar Karakurt'u eleştiren Buket Aydın'a ağır sözler: Alın teriyle para kazanıyor yatak teriyle değil

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Dün bir paylaşımında Ebrar Karakurt'u eleştiren sunucu Buket Aydın, "Şu Ebrar Karakurt muhabbetinden ben çok sıkıldım. Siz sıkılmadınız mı?" dedi. Aydın'ın paylaşımına sert sözlerle tepki gösteren şarkıcı Yeşim Salkım ise "Alın teriyle para kazanıyor, yatak teriyle değil" diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

"HER GALİBİYET SONRASI LAF SOKMA OLAYINA GİRMEMESİ GEREK"

Maç sonrası X hesabından paylaşım yapan Buket Aydın, Ebrar Karakurt'u eleştirerek "Şu Ebrar Karakurt muhabbetinden ben çok sıkıldım. Siz sıkılmadınız mı? Kesin olan bir şey var çok iyi bir oyuncu. Ama her galibiyetten sonra kişisel laf sokma olayına girmemesi gerek. Yaşı daha küçük anlıyorum; üzerine gelindikçe cevap verme ihtiyacı hissediyor. Ama çok düşünmeden ve nereye gideceğini anlamadan sergilediği davranışlarla tepkileri arttırmanın ötesine geçemiyor" dedi.

"ALIN TERİYLE PARA KAZANIYOR YATAK TERİYLE DEĞİL"

Sivri diliyle tanınan Yeşim Salkım ise Buket Aydın'ın paylaşımını alıntılayarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Buket kapa çeneni artık çok ve boş konuşuyorsun haydi herkes hesap kitap yapıp konuşacak diye bir kaide yok yeter yaşıtlarınla herkes kendi yatak odasından sorumlu bilmem anlatabildim mi?! En azından alın teriyle para kazanıyor yatak teriyle değil."