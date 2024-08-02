Üye Girişi
Haberler

Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Müjde Ar, kapalı kalp ameliyatı oldu. Damarlarının yüzde 95'inin tıkalı olduğu tespit edilen ve acil ameliyata alınan oyuncu "Ne sigara ne alkol içerim. Eşim hastaneye gitmişti ben de halsizliğimi söyleyince tetkik yapıldı ve acil operasyona alındım" dedi.

Yer aldığı dizi ve filmlerle Yeşilçam'a damga vuran usta oyunculardan Müjde Ar, uzun yıllardır kameralardan uzak sakin bir hayat yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde halsizlik sonucu tahlil yaptıran oyuncu, damarlarının tıkalı olduğunun ortaya çıkmasıyla ameliyata alındı.

MagazinSortie'de yer alan habere göre, damarlarının yüzde 95'ini tıkalı olduğu tespit edilen Müjde Ar apar topar ameliyata alındı. Operasyonu 2 saat süren Ar, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ne sigara içerim ne de alkol kullanırım, diyabete bağlı gelişmiş. Eşim Ercan, check-up'a gitmişken ben de halsizliğimi dile getirdim. Tetkikler sonucu çok acil müdahale edildi" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu

Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu

Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu

Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu

Haberler.com / Barış Polat - Magazin

Müjde Ar Magazin Sağlık Yaşam Haberler

İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli

İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli

 Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

 Lübnan'daki Hizbullah'tan gece yarısı İsrail'e yoğun füze saldırısı

Lübnan'daki Hizbullah'tan gece yarısı İsrail'e yoğun füze saldırısı

 Olimpiyatlarda 'trans' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Olimpiyatlarda "trans" boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title