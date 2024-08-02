Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu

Yer aldığı dizi ve filmlerle Yeşilçam'a damga vuran usta oyunculardan Müjde Ar, uzun yıllardır kameralardan uzak sakin bir hayat yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde halsizlik sonucu tahlil yaptıran oyuncu, damarlarının tıkalı olduğunun ortaya çıkmasıyla ameliyata alındı.

MagazinSortie'de yer alan habere göre, damarlarının yüzde 95'ini tıkalı olduğu tespit edilen Müjde Ar apar topar ameliyata alındı. Operasyonu 2 saat süren Ar, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ne sigara içerim ne de alkol kullanırım, diyabete bağlı gelişmiş. Eşim Ercan, check-up'a gitmişken ben de halsizliğimi dile getirdim. Tetkikler sonucu çok acil müdahale edildi" ifadelerini kullandı.