Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni doğum yapan fenomen Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle ortalığı salladı

Magazin Haberleri

TikTok fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda oğlu Miran'ı kucağına aldı. Bebeğini büyütmeye devam eden fenomenin son olarak verdiği göğüs dekolteli poz ise takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

TikTok'ta çektiği videolarla ünlenen ve son olarak ise ünlü televizyoncu Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı olay nedeniyle magazin gündemine oturan Ece Ronay, kısa bir süre önce oğlu Miran'ı kucağına aldı.

BODRUM'A TATİLE GİTTİ

Yeni doğum yapan Ronay içerik üretmeye devam ediyor. Yakın zamanda yeni bir şarkısı çıkacak olan Ece Ronay, Bodrumda tatile çıktı. Ronay, pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

TAKİPÇİLERİ BEĞENİ VE YORUM YAĞDIRDI

Derin dekolteli pozlarını paylaşan Ronay'a takipçileri tarafından "En güzel anne" "Bu fizik halis mi?" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o pozlar:

Yeni doğum yapan fenomen Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle ortalığı salladı

Yeni doğum yapan fenomen Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle ortalığı salladı

Yeni doğum yapan fenomen Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle ortalığı salladı




Haberler.com - Magazin

Ece Ronay Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title