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Fenerbahçe'den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça

Fenerbahçe'den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça
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Fenerbahçe'nin Coventry City'ye transfer olduğunu dün resmen açıkladığı Sidiki Cherif, bugün yeni takımına katıldı. Coventry City Teknik Direktörü Frank Lampard, genç futbolcuyu antrenman öncesinde takım arkadaşlarıyla tanıştırdı. O anlarda Cherif'in ciddi ve asık yüz ifadesi dikkat çekti.

  • Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in İngiltere Championship ekibi Coventry City'ye transferi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.
  • Cherif, Coventry City'deki yeni dönemine başladı ve teknik direktör Frank Lampard tarafından takım arkadaşlarıyla tanıştırıldı.
  • Cherif, Fenerbahçe formasıyla 17 resmi maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında ayrılıklar devam ederken sarı-lacivertli kulüp, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Sidiki Cherif ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe, dün yaptığı resmi açıklamayla genç futbolcunun İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City'ye transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN VEDA MESAJI

Sarı-lacivertli kulüp, Cherif'in ayrılığını, "Teşekkürler Sidiki Cherif... Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif'in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleriyle açıklamıştı.

BUGÜN YENİ TAKIMINA KATILDI

Fenerbahçe'nin ayrılığı açıklamasının ardından Cherif, bugün Coventry City'deki yeni dönemine başladı. Coventry City Teknik Direktörü Frank Lampard, antrenman öncesinde yeni transferini takım arkadaşlarıyla tanıştırdı. Cherif'in yeni takım arkadaşlarıyla ilk kez bir araya geldiği anlarda yüzündeki ciddi ve asık ifade dikkat çekti.

SURATINDAN DÜŞEN BİN PARÇA

Yeni takımındaki ilk gününde görüntülenen Cherif'in tanışma sırasında oldukça ciddi bir yüz ifadesine sahip olduğu görüldü. Genç futbolcunun yüz ifadesinden Fenerbahçe'den ayrıldığı için üzgün olduğu sonucunu çıkarmak mümkün olmasa da, yeni takımındaki ilk görüntülerinde neşeli bir görüntü vermemesi dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DE FAZLA FORMA ŞANSI BULAMADI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe kadrosuna katılan Sidiki Cherif, sarı-lacivertli takımda fazla forma şansı bulamadı. Genç futbolcu, Fenerbahçe'de beklenen gol ve performans katkısını veremedi. Buna karşın Cherif, gelişim gösterebileceğine inanan sarı-lacivertli taraftarların ilgi gösterdiği genç oyunculardan biri oldu. Fenerbahçe macerasını noktalayan Cherif, bundan sonraki kariyerini Coventry City formasıyla sürdürecek.

FENERBAHÇE FORMASIYLA 3 GOL ATTI

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i geçen sezonun devre arası transfer döneminde Angers'ten 18+4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Sidiki Cherif, Fenerbahçe formasıyla toplam 17 resmi karşılaşmaya çıktı. 19 yaşındaki Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

CHERIF I KAYBETTIK NENE YI KAYBETMEYELIM BARII

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