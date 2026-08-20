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Süper Lig'in 2. haftasının hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 2. haftasının hakemleri belli oldu Haber Videosunu İzle
Süper Lig'in 2. haftasının hakemleri belli oldu
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TFF Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Erzurumspor FK-Galatasaray maçını Çağdaş Altay, Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasını Atilla Karaoğlan, Corendon Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesini ise Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

  • Süper Lig'in 2. haftasında Erzurumspor FK-Galatasaray maçını Çağdaş Altay yönetecek.
  • Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan, Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.
  • Trabzonspor-İstanbul Başakşehir maçını Ali Şansalan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 2. haftasının hakemlerini duyurdu. 

HAKEMLER BELLİ OLDU

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Erzurumspor FK ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. Fenerbahçe'nin sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacağı karşılaşmada ise Atilla Karaoğlan görev yapacak. Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki mücadelede Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Trabzonspor'un İstanbul RAMS Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşmanın hakemi ise Ali Şansalan olacak.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmalar ve görev yapacak hakemler şöyle:

  • Erzurumspor FK - Galatasaray: Çağdaş Altay
  • Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
  • Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe
  • Trabzonspor - İstanbul Başakşehir: Ali Şansalan
  • Çaykur Rizespor - Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
  • Arca Çorum FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail
  • Eyüpspor - Gaziantep FK: Reşat Onur Çoşkunses
  • Göztepe - Gençlerbirliği: Batuhan Kolak
  • Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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