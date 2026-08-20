Bir gecede rekor artış: Bitcoin fiyatı uçuyor

Bitcoin temmuz başında 62 bin dolar civarındaydı. İki gün önce ise 64 bin doların altına inmişti. Lider kripto para dün 70 bin doları aşarak 2 Haziran'da bıraktığı seviyeyi geri kazandı ve yükselişini gece boyunca sürdürdü. Varlık yayım sırasında yüzde 11 kazançla 71 bin 727 dolardan işlem gördü, gün içinde ise 72 bin 011 dolara kadar çıktı. Bu seviye, ekimde kırılan 126 bin 80 dolarlık rekorun hâlâ yaklaşık yüzde 43 altında kalıyor.

Yine de hareket bu yılın alışılmış tablosunu bozdu. Altın 2026 boyunca Bitcoin karşısında açık ara öndeydi ve yüzde 33 kazanç sağlarken Bitcoin yüzde 46 değer kaybetmişti. Son iki günlük çıkış, bu makasın kapanabileceğine dair ilk somut sinyali verdi.

KISA POZİSYONLAR BİR SAATTE 1,23 MİLYAR DOLAR ERİDİ

Yükseliş, düşüş bekleyenleri ağır biçimde vurdu. Kripto piyasasında kısa pozisyonlar tek saatte 1,23 milyar dolar kaybetti. Hyperliquid platformundaki bir büyük yatırımcı, 1800 Bitcoin büyüklüğündeki ve yaklaşık 117 milyon dolar değerindeki kısa pozisyonunun tamamını tasfiye etmek zorunda kaldı.

İlk fitili Washington ateşledi. ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli tahvillerde geri alım işlemlerinin tutarını her operasyon için en az 4 milyar dolara çıkaracağını duyurdu. Kararın ardından 30 yıllık tahvil getirisi, 2007'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,337'den geriledi. Uzun vadeli borçlanma maliyetinin düşmesi, getiri ödemeyen varlıkları görece cazip kılıyor.

FED TUTANAKLARI BEKLENEN BASKIYI YAPMADI

İkinci fitil Beyaz Saray'dan geldi. Devletin kayda değer miktarda Bitcoin alıp almayacağı sorulan Trump, olasılığı reddetmedi ve konuyu doğrudan dolara bağladı. Başkan, meselenin konuşulduğunu ve varlığın dolar açısından çok iyi olduğunu belirtti. Trump, kendisine bu yönde tavsiyeyle gelinmesi halinde bunu kesinlikle dinleyeceğini ifade etti.

Bu sözler hazırlıklı bir zemine düştü. Trump Mart 2025'te stratejik Bitcoin rezervi kurmuştu, ancak rezerv piyasadan alım yerine el konulan varlıklarla oluşturuldu. Doğrudan alım, ABD için ilk olacak.

Aynı gün açıklanan Fed tutanakları da beklenen baskıyı yaratmadı. Tutanaklarda enflasyonun yüksek seyrettiği belirtildi, ancak bilinen üç muhalif üye dışında sıkılaşma yönünde bir eğilim görülmedi. Eylülde faiz artırımı ihtimali yüzde 34'e geriledi ve dolar değer kaybetti. Gerileyen getiriler, sessiz kalan Fed ve alım ihtimalini masada tutan bir başkan bir araya geldi. Bitcoin'in 70 bin doların üzerinde kalıcı olup olamayacağı, bu sözlerin gerçek ağırlığını gösterecek.