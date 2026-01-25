Haberler

Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı ile sessiz sedasız evlendi

Güncelleme:
Aşklarına bir şans daha veren ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen ile eski FBI ajanı Erdal Kaya sessiz sedasız evlilik kararı aldı. Çift Las Vegas'ta düzenlenen bir nikah töreniyle evlendi. İlk kez nikah masasına oturan Yasemin Kay Allen gözyaşlarını tutamazken gelinliği tam not aldı.

  • Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas'ta nikah töreniyle evlendi.
  • Nikah töreni Türkiye saatiyle sabah 05.00'te gerçekleşti ve çiftin yakın dostları online bağlantıyla katıldı.
  • Yasemin Kay Allen'ın nikah töreninde giydiği straplez kesimli gelinlik, Las Vegas'taki nikahın en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

"Ayrılık Da Sevdaya Dahil" dizisinde hayat verdiği Neslihan karakteriyle gündemde olan Yasemin Kay Allen, bu kez özel hayatıyla adından söz ettirdi. Aşklarına bir şans daha verip barışan çift sessiz sedasız evlilik kararı aldı. Yasemin Kay Allen ile eski FBI ajanı Erdal Kaya Las Vegas'ta düzenlenen sürpriz bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

NİKAH SIRASINDA AĞLADI

Türkiye saatine göre sabah 05.00'te gerçekleşen nikâha, çiftin yakın dostları online bağlantıyla katıldı. İlk kez nikah masasına oturan Yasemin Kay Allen, tören sırasında duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

Nikahın ardından romantik görüntüler dikkat çekti. Erdal Kaya, nikah sonrası Yasemin Kay Allen'ı kucağına alarak salonu bu şekilde terk etti. Çiftin mutluluğu kameralara yansıdı.

GELİNLİĞİ TAM NOT ALDI

Yasemin Kay Allen'ın nikah töreninde tercih ettiği gelinlik, zarafeti ve modern çizgileriyle tam not aldı. Straplez kesimi ve sade ama iddialı tasarımıyla dikkat çeken gelinlik, Allen'ın doğal şıklığını ön plana çıkardı. Minimal detaylarla tamamlanan model, abartıdan uzak duruşuyla hem romantik hem de sofistike bir görünüm sundu. Zarif duruşu ve akıcı formuyla Yasemin Kay Allen'ın gelinliği, Las Vegas'taki sürpriz nikahın en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Yasemin Kay Allen, oyunculuk kariyerinde son olarak Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisindeki Neslihan rolüyle izleyicinin beğenisini toplamıştı. Sürpriz evlilik haberi, magazin dünyasında kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

ooo aynasız abimiz iyi bir YouTube kanalı var ! Allah mesut etsin tebrik ederiz

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadir Tokay:

Ohh hepimiz rahat bir nefes aldık değil mi?

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

