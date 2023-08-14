Yaşar İpek'ten 'Emrah'ın hayatını sen oyna' diyen takipçisine tartışma çıkaracak cevap: Hayatı boş

2012 yılında hayatını kaybeden Azer Bülbül'ün hayatını film olacağı ve Kıvanç Tatlıtuğ ile Cihangir Ceyhan'a teklif götürüldüğü ileri sürüldü. Düşünülen iki oyuncuyu da beğenmeyerek eleştiren Yaşar İpek, bir takipçisinin 'Emrah'ın hayatı olsa sen oyna' yorumunu tartışmanın fitilini ateşleyecek bir cevap verdi. Emrah'ın Yaşar İpek'in yorumuna cevap verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.

2012 yılında hayatını kaybeden Azer Bülbül'ün hayatını film olacağı ve Kıvanç Tatlıtuğ ile Cihangir Ceyhan'a teklif götürüldüğü ileri sürüldü. Düşünülen iki oyuncuyu da beğenmeyerek eleştiren Yaşar İpek, bir takipçisinin " Emrah'ın hayatı olsa sen oyna" yorumunu tartışmanın fitilini ateşleyecek bir cevap verdi.

"EMRAH'IN HAYATI BOŞ"

Azer Bülbül filmi için düşünülen Cihangir Ceyhan ve Kıvanç Tatlıtuğ'u beğenmeyen Yaşar İpek, "İkisi de olmaz" yorumunu yaptı. Bir kullanıcı da İpek'e "Emrah'ın hayatı olursa bence o iş sende usta" yorumunu yaptı. Gelen yoruma sinirlenen şarkıcı ise "Allah korusun boş bir hayat onunki bunlar gerçek" cevabını verdi.

Emrah'ın Yaşar İpek'in yorumuna cevap verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.