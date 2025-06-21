Yaşam savaşını kaybeden Nihal Candan'ın son sözleri yürek burktu

Yeme bozukluğu hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Nihal Candan'ın önceki gün kalbi durmuş, müdahale sonrası hayata döndürülmüştü. Ancak 24 saatlik kritik sürecin sonunda kalbi ikinci kez duran genç fenomen, kurtarılamadı.

Sosyal medya fenomeni kardeşler Nihal Candan ve Bahar Candan, Kasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutukluluğu sürecinde ciddi sağlık sorunları yaşayan Nihal Candan'a, yeme bozukluğu olarak bilinen Anoreksiya Nervoza teşhisi konmuştu.

Sağlık durumu her geçen gün kötüleşen 27 yaşındaki Candan, hastalığının ilerlemesi ve yaşadığı psikolojik çöküntü nedeniyle geçtiğimiz aylarda tahliye edilerek hastaneye kaldırılmıştı. Ancak tedaviye direnç gösterdiği ve yemek yemeyi reddettiği öğrenildi.

Kardeşi Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde yaptığı çarpıcı bir paylaşımda, "Ablamın organları iflas etmiş. Tedaviyi reddediyor. Ölmek istiyor" diyerek Nihal'in sağlık durumunun ciddiyetini gözler önüne sermişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Nihal Candan'ın kalbi, 19 Haziran'da durmuş ancak doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılmıştı. Dün gece ise ikinci kez kalbinin durduğu ve bu kez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Genç fenomen, yaşam mücadelesini kaybetti.

SON SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Güzellik uzmanı Sevim Alan, ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Alan, "Yaşayamadı... 'Yaşayamıyorum' da demiş. Annesi dün 'Son zamanlarda Allah'a yöneldi, çok dua ediyor yaşamamak için' dedi. Nihal cezaevinden çıktığında hastalığı zaten ölümcüldü ama sapasağlamdı. İnsanı yaşadıkları değil, haksız yere yaşamak zorunda kaldıkları öldürür. Çok üzüldüm…" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.