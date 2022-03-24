Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz göbeğine kadar inen dekoltesiyle nefes kesti

Yargı dizisindeki Avukat Ceylin rolüyle kalpleri kazanan son dönemin parlayan yıldızlarından Pınar Deniz, markaların da peşinden koştuğu isim olarak ön plana çıkıyor. Instagram'da 2,5 milyon takipçisi bulunan ve her hareketiyle dikkat çeken Pınar Deniz bir markanın yüzü oldu.

DEKOLTESİYLE NEFES KESTİ

Hem başarılı oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle çok konuşulan Pınar Deniz, marka için katıldığı gecede iddialı tarzıyla dikkat çekti. Göbeğine kadar inen dekolteli elbisesiyle öne çıkan oyuncu hayranlarını adeta mest etti.

"HERKESİN KENDİ HİKAYESİ DEVAM EDİYOR"

Kısa bir süre önce Yiğit Kirazcı ile ilişkilerini sonlandıran ünlü oyuncu, ayrılık sebebinin sorulması üzerine açıklamalarda bulunmuştu. Pınar Deniz, "Bu çok özel bir konu. Yiğit ile ayrıldık. Herkesin kendi hikayesi devam ediyor." şeklinde konuşmuştu.