Yalı Çapkını'nda Ferit'in yasak aşkını eve getirmesi izleyicileri çileden çıkardı: Artık izlemeyeceğim

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Yalı Çapkını dizisinin fragmanında Ferit, yasak aşkını Pelin'i ailesinin yaşadığı eve getiriyor. Seyran ise gördüğü manzara sonra evi terk ediyor. Fragmandaki bu sahne seyircileri çileden çıkartırken birçok kullanıcı diziyi izleyemeyeceklerini söyledi.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Buçe Buse Kahraman'ın paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin cuma akşamı yayınlanacak olan 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizideki yasak aşk sahnesi ise izleyicileri kızdırdı.

FERİT, YASAK AŞKINI EVE GETİRİYOR

Seyran ile evli olan Ferit, yasak aşk yaşadığı Pelin'in zor durumda olduğun görünce ailesiyle yaşadığı eve getiriyor. Ferit'in bu zamana kadar yaptıklarından dolayı zor günler geçiren Seyran ise karşısında Pelin'i görünce salondan ayrılıyor.

SEYİRCİLERDEN TEPKİ

Fragmandaki yasak aşklı sahne izleyicileri çileden çıkardı. Kısa sürede Twitter'da gündem olan fragman için "Dizi metresliği güzellemeye başladı" diyen birçok kullanıcı, senaryodan dolayı diziyi izlemeyeceklerini söyleyerek tepki gösterdi.