Vogue dergisine üstsüz poz veren Kanadalı şarkıcı Celine Dion, hastalığına karşı verdiği mücadele hakkında konuştu

Celine Dion, nadir görülen bir sinir hastalığı olan Sert Kişi Sendromu (SPS) ile mücadelesini Vogue France dergisine anlattı. 2022'de hastalığını duygusal bir video ile açıklayan Dion, "Her günü bir gün olarak yaşıyorum ve bununla yaşamayı öğreniyorum," dedi ve haftada beş gün atletik, fiziksel ve vokal terapi aldığını belirtti.

SPS, kasların kontrolsüz şekilde kasılmasına ve spazm yapmasına neden olan dejeneratif bir durumdur. Bu durum sonunda hastaları yürüyemez ve konuşamaz hale getirir. Halihazırda SPS için bir tedavi bulunmamakta, ancak belirtileri yavaşlatmak için bazı tedbirler alınabilmektedir.

Şarkıcı, Grammy Ödülleri'nde sürpriz bir şekilde sahne alarak Taylor Swift'e Yılın Albümü Ödülü'nü verdi. Bu görünüm, uzun süredir kamusal alanda görünmemesinden sonra ilk kezdi. Sahneye geri dönüp dönmeyeceği sorulduğunda Dion, "Bunu yanıtlayamam... Dört yıldır kendime geri dönmeyeceğim, hazırım, değilim diyorum," dedi ve ekledi, "Şu an için dört ay sonra evet diyemem. Bilmiyorum... Bedenim bana söyleyecek."

Dion, sağlık sorunları nedeniyle birçok konserini ertelemişti. Hastalığının, günlük yaşamının her yönünü, özellikle yürüme ve şarkı söyleme yeteneğini olumsuz etkilediğini belirtti. Dion, hastalığıyla mücadele ederken ailesi ve üç oğlu ona büyük destek oldu.

"Sizleri çok özlüyorum. Sahnede olmayı ve sizler için performans sergilemeyi özlüyorum," diyen Dion, şu anki durumunun kendisine bu performansı sergileme şansını vermediğini söyledi. Sağlığına odaklanmak zorunda olduğunu ve iyileşme yolunda olduğuna dair umut taşıdığını belirtti ve sosyal medyadaki destek mesajları için hayranlarına teşekkür etti. En kısa zamanda yeniden sahneye dönmeyi umduğunu ifade etti.