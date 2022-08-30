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Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Melis Tüzüngüç, son pozuyla mest etti

Magazin Haberleri

Uzun süreden bu yana ekranlarda görülmeyen ünlü oyuncu Melis Tüzüngüç, sosyal medya hesabından yayınladığı mini etekli fotoğrafıyla takipçilerini mest etti.

Fenomen Ali Biçim'le yaşadığı aşk ve ardından ayrılığıyla çok konuşulan ünlü oyuncu Melis Tüzüngüç, geçtiğimiz sene Aşkın Gönül Yazısı filminde rol almasının ardından yeni bir yapımda rol almadı.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Tüzüngüç, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında. Güzel oyuncu Instagram hesabından paylaştığı mini etekli fotoğraflarıyla hayranlarından tam not aldı.

İşte o pozlar:

Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Melis Tüzüngüç, son pozuyla mest etti

Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Melis Tüzüngüç, son pozuyla mest etti

Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Melis Tüzüngüç, son pozuyla mest etti

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Melis Tüzüngüç Magazin Haberler

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