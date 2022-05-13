Üzücü Haberi Böyle Duyurdu

Senaryosunun Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleminden çıkan psikoloji ve dram türündeki diziden hayranlarını üzen haber geldi.

Başrollerini Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin paylaştığı Masumlar Apartmanı final yapmaya hazırlanıyor.

EZGİ MOLA'DAN BİR İYİ BİR DE KÖTÜ HABER

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Ezgi Mola, "Dizi 10 gün sonra final yapacak, dizimiz Erşan Kuneri de 13 Mayıs'ta seyircilerle buluşacak" açıklamasında bulundu.

Pandemi döneminde kiracılarının zor duruma düşmemesi için bir süre onlardan kira almayan Ezgi Mola, yine örnek bir davranış sergilemiş ve çok küçük bir zam yapmıştı. Bununla ilgili sorular karşısında Ezgi Mola "Olması gerektiğine inandığım şeyi yaptım. Birbirimize destek olmamız gerekiyor" dedi.

REYTİNGLERDE İSTEDİĞİ SEVİYEYE ULAŞAMADI

Her Salı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, 2. sezonunda istenilen reytinglere ulaşamayan dizi 24 Mayıs yayınlanacak son bölümüyle ekranlara veda edecek.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Senaryosu Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

EZGİ MOLA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE SEVGİLİSİ KİM?

Ezgi Mola 29 Mart 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Mercan Ezgi Mola olan güzel oyuncu İstanbul'da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.

Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel'in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.

2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.

2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2013 yılında Patos cips ve Defacto reklamlarında yer almıştır. Ocak 2015'ten itibaren Procter & Gamble firmasına ait Ipana diş macununun reklamlarında rol almaya başlamıştır.

Televizyonda Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programında Tolga Çevik ile birlikte rol aldı. Şimdilerde Masumlar Apartmanı isimli dizide Safiye karakterine hayat vermektedir.

Ezgi Mola'nın sevgilisi kim?

Oyuncu Ezgi Mola, işletmeci Mustafa Aksakallı ile aşk yaşıyor. Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın 2022 yılı içerisinde evlenmesi bekleniyor.

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