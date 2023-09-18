Uzi, kirayı ödemeden kaçtığını iddia eden ev sahibine gözdağı verdi: Bu görüntüleri yargıya taşıyalım

Ev sahibi tarafından 4 aylık kirasını ödemeyerek kaçmakla suçlanan rapçi Uzi, hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Uzi, ödediği kiraların makbuzlarının olduğunu ve konuyu mahkemeye taşımayabileceğini söyledi.

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uzi'nin ev sahibi, şarkıcının 4 aydır kira ödemediği ve evi harabeye çevirerek kaçtığı iddia etti. Uzi ise hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti.

"USULSÜZ KİRA ARTIŞINI SUSSUN DİYE ÖDEDİM"

Hakkındaki iddiayı kabul etmeyen Uzi ise X hesabından yaptığı açıklamada "Temiz bıraktığım evi dağıtmaya çalışmışsınız o bile olmamış. Kontratım var evime nasıl izinsiz giriyorsun? Usulsüz yaptığın kira artışını sussun diye ödediğim dekontlarıyla beraber bu görüntüleri yargıya taşıyalım o zaman?" dedi.

EV SAHİBİ EVİN HALİNİ İFŞA ETTİ

Sosyal medya hesabından Uzi'nin kaldığı iddia edilen evin dağılmış halini paylaşan ev sahibi, "2022 yılında TR'nin en çok dinlenen sanatçısı Uzi'nin 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ve çilingirle girebildiğimiz, Bomonti Anthill'deki dairemizin durumu. Muhatabımız olan prodüktörünün de sırra kadem basmış olması içler acısı. Belki utanırlar!" ifadelerini kullandı.