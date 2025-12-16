Haberler

Uzak Şehir'e damga vuran ateşli duş sahnesi

Uzak Şehir'e damga vuran ateşli duş sahnesi
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de, Cihan ve Alya arasındaki ilişki yeni bir boyut kazandı. Uzun süredir beklenen romantik yakınlaşma son bölümde gerçekleşti ve izleyiciler arasında geniş yankı uyandırdı. Dizinin en çok konuşulan sahnelerinden biri olan duş sahnesi, için bazı izleyiciler "Hepimiz rahatladık" yorumunu yaptı.

  • Kanal D'nin dizisi Uzak Şehir'in son bölümünde Cihan ve Alya karakterleri arasında romantik bir yakınlaşma sahnesi yer aldı.
  • Dizideki duş sahnesi sosyal medyada bazı izleyiciler tarafından tutkulu bulunurken, bazıları tarafından abartılı olarak değerlendirildi.
  • Uzak Şehir dizisi, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerden yoğun ilgi görüyor.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de Cihan ile Alya arasındaki ilişki yeni bölümde kritik bir eşiği geçti. Uzun süredir beklenen romantik yakınlaşma, izleyiciler arasında geniş yankı uyandırdı.

UZAK ŞEHİR'DE BEKLENEN SAHNELER GELDİ

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicinin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizinin son bölümünde Cihan ile Alya arasındaki ilişki, hikâyenin seyrini değiştiren sahnelerle ekrana geldi.

CİHAN VE ALYA ARASINDA DUYGUSAL EŞİK AŞILDI

Boran'a rağmen aşklarının arkasında duran Cihan ve Alya'nın birlikte gittikleri otelde yaşanan yakınlaşma, bölüme damga vurdu. Alya'nın Cihan'ın kucağında odaya girişi ve "Biz neden ayrı yataklarda yatıyoruz?" sözleriyle başlayan sahneler, karakterler arasındaki mesafenin tamamen ortadan kalktığını gösterdi.

DUŞ SAHNESİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Romantik anların devamında ekrana gelen duş sahnesi, dizinin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Cihan ve Alya'nın öpüştüğü sahneler sonrası sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Bazı izleyiciler sahneyi dizinin en tutkulu anı olarak değerlendirirken, bazı izleyiciler ise sahnenin abartılı olduğunu savundu. Uzun süredir beklenen sahneler için bazı izleyiciler ise "Hepimiz rahatladık" yorumunu yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıalbatros :

adam ölen abisinin eşiyle önce duşta sonra yatakta... ne kadar da normal demi?

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Bu diziyi yazan, çeken hatta izleyen ne kadar kişi varsa karılarınızı bunlardan uzak tutun kardeşinin karısına meyledenler, meyletmeyi hayal edenler ve bunu izleyenler bize nelere yapmaz..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

title