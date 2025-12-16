Uzak Şehir'e damga vuran ateşli duş sahnesi
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de, Cihan ve Alya arasındaki ilişki yeni bir boyut kazandı. Uzun süredir beklenen romantik yakınlaşma son bölümde gerçekleşti ve izleyiciler arasında geniş yankı uyandırdı. Dizinin en çok konuşulan sahnelerinden biri olan duş sahnesi, için bazı izleyiciler "Hepimiz rahatladık" yorumunu yaptı.
UZAK ŞEHİR'DE BEKLENEN SAHNELER GELDİ
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicinin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizinin son bölümünde Cihan ile Alya arasındaki ilişki, hikâyenin seyrini değiştiren sahnelerle ekrana geldi.
CİHAN VE ALYA ARASINDA DUYGUSAL EŞİK AŞILDI
Boran'a rağmen aşklarının arkasında duran Cihan ve Alya'nın birlikte gittikleri otelde yaşanan yakınlaşma, bölüme damga vurdu. Alya'nın Cihan'ın kucağında odaya girişi ve "Biz neden ayrı yataklarda yatıyoruz?" sözleriyle başlayan sahneler, karakterler arasındaki mesafenin tamamen ortadan kalktığını gösterdi.
DUŞ SAHNESİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Romantik anların devamında ekrana gelen duş sahnesi, dizinin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Cihan ve Alya'nın öpüştüğü sahneler sonrası sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Bazı izleyiciler sahneyi dizinin en tutkulu anı olarak değerlendirirken, bazı izleyiciler ise sahnenin abartılı olduğunu savundu. Uzun süredir beklenen sahneler için bazı izleyiciler ise "Hepimiz rahatladık" yorumunu yaptı.