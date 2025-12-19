Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Ezgi Eyüboğlu'ndan ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' ve 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçlarından ünlülere yönelik 3. operasyon düzenlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Saadet Ezgi Eyyüboğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

ADLİ TIP KURUMU'NA TEST VERDİKTEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu'nda test verdi. Oyuncu Eyüboğlu Adli Tıp Kurumu'na test vermesinin ardından serbest bırakıldı.

ÜNLÜ OYUNCUDAN İLK AÇIKLAMA

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve Adlı Tıp Kurumu'na test vermesinin ardından serbest bırakılan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Eyüboğlu açıklamasında "Bugün gerçekleşen operasyonda komşum ve arkadaşım olan birinin evindeyken yapılan aramada göz altına alındım ve savcılık tarafından ifademe başvurulduktan sonra serbest bırakıldım. Hakkımda çıkan haberlerde yer alan tüm iddialar asılsızdır. Gerekli görüldüğü takdirde avukatım süreçle ilgili açıklama yapacaktır" ifadelerini kullandı.