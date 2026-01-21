Haberler

Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Bir süredir hastanede tedavi gören sanatçı Haldun Dormen'den acı haber geldi. Dormen, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

  • Haldun Dormen 1928 yılında Mersin'de doğdu ve Yale Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı.
  • Haldun Dormen 1955 yılında Dormen Tiyatrosu'nu kurdu ve Afife Tiyatro Ödülleri'nin başlatılmasına öncülük etti.

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören, en son entübe edilen usta sanatçı Haldun Dormen'den acı haber geldi. Dormen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ACI HABERİ OĞLU DUYURDU

Dormen'in vefat haberini oğlu Ömer Dormen duyurdu. Ömer Dormen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Cenaze töreni ile ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır."

HALDUN DORMEN KİMDİR?

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden biri olan Haldun Dormen, 1928 yılında Mersin'de doğmuş ve eğitim hayatını Robert Kolej'in ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde Yale Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi alarak taçlandırmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra 1955 yılında kurduğu efsanevi Dormen Tiyatrosu ile Batılı anlamda bulvar komedisi ve müzikal türlerinin ülkemizde yerleşmesine öncülük etmiş, "Sokak Kızı İrma" gibi yapımlarla büyük başarılara imza atmıştır.

Oyunculuğunun ve yönetmenliğinin yanı sıra, disiplinli çalışma tarzı ve yetiştirdiği sayısız yetenekli sanatçı sayesinde Türk sahne sanatlarının kurumsallaşmasında ve modernleşmesinde hayati bir köprü görevi görmüştür.

Sanat yaşamını sadece sahneyle sınırlamayan Dormen, sinema dünyasında da yönetmenlik yapmış, kaleme aldığı otobiyografik eserler ve oyunlarla Türk literatürüne değerli katkılar sunmuştur. Uzun yıllar boyunca televizyon ekranlarında sunduğu kültür-sanat programlarıyla tiyatroyu geniş halk kitlelerine sevdiren usta sanatçı, aynı zamanda Türkiye'nin en prestijli tiyatro ödüllerinden biri olan Afife Tiyatro Ödülleri'nin başlatılmasına da öncülük ederek meslektaşlarının onurlandırılmasına zemin hazırlamıştır.

İlerleyen yaşına rağmen bitmek bilmeyen enerjisiyle sahneye çıkmaya ve ders vermeye devam eden Haldun Dormen, zarafeti, entelektüel birikimi ve sanata adanmış ömrüyle yaşayan bir efsane olarak kabul edilmektedir.

Turan Yiğittekin
Yorumlar (5)

Uğur Sezer:

Kutlu Tini Şad Mekanı Uçmağ olsun

Seko:

Mekanın cennet olsun hocam

Spartakus:

Hak nur etsin

Veli İdi:

ışıklar içinde yat..

samet:

The End

