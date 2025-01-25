Usta oyuncu Bahar'da! Timur'un halası kadroya dahil oluyor

Ekranların sevilen yapımı Bahar dizisine Sumru Yavrucuk Timur'un halası olarak dahil olacak.

İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Bahar dizisi, yeni sezonunda da izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Dizinin kadrosuna son olarak Büşra Pekin, Nihal Yalçın, Nizam Namidar, Mert Öner gelmişti.

TİMUR'A HALA GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine, göre sevilen diziye yeni bir karakter gelecek. Mehmet Yılmaz Ak'ın hayat verdiği Timur'un halası diziye dahil olacak. Timur'un halası Leyla'yı usta oyuncu Sumru Yavrucuk canlandıracak.

BAHAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Efsun'un hazırladığı sürprizler gerilimi tırmandırırken, felaketlerin ardı arkası kesilmez. Ve tam her şey bitti derken, Rengin'in hamlesi geceye damga vurur.

Timur ve Umay'ın ansızın gelişi, Bahar ve Evren'i köşeye sıkıştırırken; Rengin'in duydukları karşısında aldığı şok edici karar, herkesi geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Hastanede Tolga'nın şahit olduğu bir olay ise Timur'un hayatında büyük sorunlara yol açar.

Diğer yandan, Efsun'un düğün hazırlıkları için bitmek bilmeyen istekleri, Bahar'ı maddi açıdan büyük bir çıkmaza sürüklerken Bahar'ın aradığı çözüm bir telefon uzağındadır. Düğün günü gelip çattığında beklenmedik olaylar zinciri geceyi kaosa çevirir. Efsun'un hazırladığı sürprizler gerilimi tırmandırırken, felaketlerin ardı arkası kesilmez. Ve tam her şey bitti derken, Rengin'in hamlesi gelir.