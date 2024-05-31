Usta oyuncu Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Eşref Saati, Behzat Ç. ile Yol Ayrımı gibi başarılı yapımlarda yer alan ve aynı zamanda Mustafa Uğurlu'nun da ağabeyi olan usta oyuncu Ahmet Uğurlu dün yaşamını yitirdi. Oyuncu için bugün cenaze töreni düzenleniyor.

Ahmet Uğurlu öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazıyla Üsküdar Şakirin Camisi'nden gönderilecek. Sanatçı, Anadolu Hisarı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Törende abisinin tabutunun başından ayrılmayan Mustafa Uğurlu, taziyeleri de kabul etti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, törene katılarak Mustafa Uğurlu'yu teselli etmeye çalıştı. Törene katılanlar arasında Sumru Yavrucuk da yer aldı.

AHMET UĞURLU KİMDİR?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu olarak tanınan Ahmet Uğurlu, 2 Ağustos 1952 tarihinde Konya'da doğdu. İlkokuldan liseye kadar Bursa'da eğitim aldıktan sonra Gazi Üniversitesi Resim Bölümünü kazandı. Tiyatroculuğa tesadüfen başladı ve Bursa Devlet Tiyatrosu'nda ikinci derecede rollerde oynamaya başladı. Daha sonra Ankara Hacettepe Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldı ve on üç yıl boyunca devlet tiyatrosunda birçok oyunda rol aldı. İlk sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği Mine filmiyle yaşayan Ahmet Uğurlu, yerli ve yabancı birçok ödül kazandı. Kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun abisidir.