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Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye

Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
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Oğlunu kucağına almak için gün sayan oyuncu Pınar Deniz sosyal medya hesabından hamilelik pozunu paylaştı. Eski haliyle yeni halini karşılaştıran ünlü oyuncu fotoğrafa "Nereden nereye" notunu düştü.

Bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz ile meslektaşı Kaan Yıldırım, geçen ay İtalya Roma'dadünya evine girmişti. Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede dünyaca ünlü isimlerlerle birlikte yürüyen Deniz, karnını tutarak verdiği poz ile de hamileliğini duyurmuştu.

Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye

"NEREDEN NEREYE" PAYLAŞIMI

Erkek bebek bekleyen çiftten Pınar Deniz hamilelik öncesi ayna karşısında çektiği fotoğrafını hamilelik fotoğrafıyla kıyaslayıp "Nereden nereye" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

İşte o paylaşımlar;

Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye

Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Anne olacaksın. anne gibi giyinmelisin.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıHalit:

Aynen öyle hayat...Çekersin çelmezssin yersin, yemezssin yersen var yemezssen yok, böyle

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
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