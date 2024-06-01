Üye Girişi
Haberler

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen bir süredir aşk yaşadığı eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile ilişkisini sessiz sedasız bitirdi. İkili, sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğrafları silerek takipleşmeyi de bıraktı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinde Dora rolünü oynayan Yasemin Kay Allen, bir süredir eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile aşk yaşıyordu. Aşk dolu pozlarıyla dikkat çeken ikiliden kötü haber geldi.

TEK KALEMDE SİLDİLER

İngiliz asıllı Türk oyuncu Allen ve Kaya sık sık sosyal medya hesaplarından romantik pozlarını yayınlayarak aşklarını dile getiriyordu. Güzel giden bir ilişkileri olan çift, yollarını ayırdı. İkili, sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğrafları silerek takipleşmeyi de bıraktı. İkilinin neden ayrıldığı ise bilinmiyor.

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı

İLİŞKİSİNİ İLAN ETMİŞTİ

Erdal Kaya, geçtiğimiz haftalarda "Abi bu sefer yenge desek kızmazsın herhalde?" diyen takipçisine "İlk defa onay veriyorum bu muhabbete. Şu ana kadar hiç yengeniz olmadı, ta ki bugüne kadar, şimdi diyebilirsiniz" cevabını vererek ilişkisini ilan etmişti.

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı

Haberler.com / Şahin Solak - Magazin

Yasemin Kay Allen Sosyal Medya Erdal Kaya Magazin Yaşam Haberler

Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu

Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu

 Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de

Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de

 Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

 Ekmek bıçaklı vahşet! Eve köpek getirdiği için kavga ettiği oğlunu öldürdü

Ekmek bıçaklı vahşet! Eve köpek getirdiği için kavga ettiği oğlunu öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title