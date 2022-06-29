Ünlü oyuncu Mary Mara'nın cansız bedeni nehirde bulundu

Ünlü oyuncu Mary Mara'nın ölümü gösteri dünyasını şoke etti. New York Polisi'nden yapılan açıklamaya göre New York Eyaleti'nin Kanada sınırı yakınlarındaki Cape Vincent bölgesindeki St. Lawrence Nehri'nde bir kadın cesedi bulunduğunu yapılan incelemeler sonucunda cesedin kimliğinin belirlendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre ceset ünlü oyuncu Mary Mara'ya ait. 61 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili resmi açıklama yapılmazken Mara'nın boğularak öldüğü belirtiliyor.

Mara'nın cinayete kurban gidip gitmediği ise otopsisinin ardından anlaşılacak. İlk bilgilere göre cinayet şüphesinden çok Mara'nın yüzerken boğularak öldüğü tahmin ediliyor.

Menajeri Craig Dorfman, ölüm haberini doğrularken "Mary, tanıştığım en iyi oyunculardan biriydi. Özellikle Broadway'de 1992'de oynadığı 'Mad Forest' unutulmazdı. Herkes onu severdi, özlenecek" dedi. Kaynak: Haber Global

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