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Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan karnı burnunda poz

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İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu Hazal Kaya, hamilelik pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Ünlü oyuncunun, karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı.

Son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı adlı dizide başrol oynayan ve oyuncu Ali Atay ile ikinci çocuğu Süreyya'yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya, hamilelik pozunu paylaştı.

POZLARIYLA BEĞENİ TOPLADI

Kısa süre sonra kızı Leyla Süreyya'yı kucağına alacak oyuncu, fotoğrafçı Gözde Kumru'nun objektifi karşısına geçti. 2019 yılında Ali Atay'la evlenen ve Fikret Ali adında bir çocuğu olan Kaya, pozlarıyla beğeni topladı.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan karnı burnunda poz

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan karnı burnunda poz

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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