Ünlü oyuncu Chrissy Teigen'in galada fermuarı patladı
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Dünyaca ünlü oyuncu Chrissy Teigen, katıldığı davette elbisesinin azizliğine uğradı. Kırmızı halıda dakikalarca poz veren oyuncu, etkinlik alanına girdiği esnada sırtında bulunan fermuarı boydan boya patladı.
John Legend ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz aylarda 4. çocuğunu dünyaya getiren dünyaca ünlü oyuncu Chrissy Teigen, önceki gece bir galaya katıldı. Galaya, siyah işleme detaylı uzun bir elbiseyle katılan oyuncu, fermuarının patlamasıyla zor anlar yaşadı.
FERMUARINI ÖNEMSEMEDİ
Kırmızı halıda dakikalarca basın mensuplarına poz veren oyuncu, galanın yapılacağı alana girdiği esnada sırtında bulunan fermuarının boydan boya patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Yaşadığı talihsiz kazaya rağmen geceyi tamamlayan oyuncu, patlayan fermuarını da 42 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.