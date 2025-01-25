Ünlü oyuncu, Ayşe Barım'ı ve tekelleşmeyi anlattı: Organize hareket ediyorlar

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin sahibi menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma devam ederken, birçok oyuncu sektördeki tekelleşmeden dert yanıyor. Burak Haktanır da konuya ilişkin "Toplumun önündeki birçok oyuncu ellerine verilen metni sosyal medyalarından paylaşarak ülkeyi, yurt dışına şikayet ettiler. Solcu değilseniz bu ülkede sektörde önünüz tıkanır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma devam ediyor. Oyuncu Burak Haktanır da pek çok ünlü oyuncu gibi Ayşe Barım ve tekelleşmeyle ilgili bildiklerini anlattı. Sabah'a konuşan Burak Haktanır, şunları söyledi:

"Sektördeki tekelleşme ile birlikte elde edilen tanınırlık, güç ve ekonomik güç devlet düşmanlığı ve çirkin amaçlar için kullanılıyor. Bu oyuncular birer aparat olarak sahaya sürülüyor. Kültür sanat camiasının devletin güvenliğini ilgilendiren meselelerde durduğu yere bakarsanız, bu organizasyonu ve tekelleşmeyi görürsünüz. Kültür sanat camiasının dindarlarla anlamadığım bir problemi var. Bu kavga böyle sürdürülemez. Kültür sanat camiası dindarlar ile problemini çözmek zorunda. Şu alay etme, küçümseme ve dalga geçme işinden vazgeçmeli"

Burak Haktanır, 2 yıl önce Boğaziçi Film Festivali'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'Kimyasal Silah Kullandı' diyen Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya bazı oyuncuların destek olduğunu söyledi.

ONLAR TSK'YA İFTİRA ATANLARI ALKIŞLADI

Salonda, başka oyuncuların olduğunun altını çizen Haktanır yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Silahlı Kuvvetler bizim gözbebeğimiz, onlar bizim için canları pahasına mücadele ediyorlar. Onlara verebileceğimiz tek şey moral ve motivasyon. Bizden bekledikleri tek şey onlara destek. Yoksa zaten en güçlü teçhizatlar ellerinde, sınır içi ve dışında gözlerini, canlarını sakınmadan her türlü operasyona giriyorlar. Böyle çirkin bir iftiraya girilmesi onların canlarını sıkıyor. Ben buna karşı çıktım.

Benim TSK'ya iftira atanlara tepki verdiğim gün tek oyuncu ben değildim o salonda. Ayşe Barım'ın oyuncuları da salondaydı. Onlar TSK'ya iftira atanları alkışladılar"

"SİZ SUSUYORSUNUZ"

Sanat camiasının Gazze'de yaşanan soykırıma sessiz kaldığını söyleyen Haktanır, "Dünyanın birçok yerinde sanatçılar ses çıkardı. Ama bizim ülkemizdeki sanatçılar sınıfta kaldı. Bunu üzülerek söylüyorum. Birçok konuda ses çıkarmayı biliyorsunuz, Filistin'deki soykırıma da ses çıkarmanızı insanlar sizden bekliyor. TSK ile ilgili bir mesele olduğunda barıştan dem vururken, orayla ilgili de insanlar sizden birkaç şey bekliyor. Ama siz susuyorsunuz" dedi.

"ORGANİZE HAREKET EDİYORLAR"

Ünlü oyuncu ayrıca "Sanat camiasında ağızdan çıkan cümlelere, tepki şekline bakınca bunun organize ve talimatla olduğu anlaşılıyor. Biz bunun en büyük örneğini orman yangınlarında gördük. Tarihin görebileceği en büyük orman yangını yaşadı Türkiye. Organize bir şekilde başlatılan yangınlar olduğu ortada. Ülkemizdeki yangınlar hepimizi üzdü ama bu devletimize karşı organize bir suçlamaya dönmemeli. Birçok oyuncu ellerine verilen metni sosyal medyalarından paylaşarak kendi yaşadıkları ülkeyi dünyaya şikayet ettiler, yetersiz göstermeye çalıştılar. Sen bu ülkenin sanatçısısın, sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya, nasıl bunu gururuna yedirirsin, nasıl böyle bir alçaklığa imza atarsın. Ellerine verilen standart bir metni paylaşıyorlar. Bunlara verdiler bir metni hepsi o metinleri paylaştı. Şikayetin varsa bunu kendi cümlelerin ve duygularınla yaparsın. İşin içindeki organizasyonu ve talimat almayı da kendileri gözler önüne sermiş oluyorlar" ifadelerini kullandı.

BUNLAR BİLİNEN ŞEYLERDİ

Sektörde yaşananlara dikkat çeken Haktanır sözlerine şöyle devam etti:

"Ayşe Barım ve menajerler meselesi, Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturma ile konuşulmaya başlandı. Ama bunlar zaten bilinen şeylerdi. Sektör açısından malumun ilanı oldu. Bu yaşananlar sanat camiasında çaresizlikle kabullenilmişti. Ben yıllar önce bunu dile getirmiştim. Bu süreçten destek alan oyuncular ben de başıma gelenleri söyleyeyim diye açıklamalarda bulunuyor. Ayşe Barım'a bağımlı kalınırsa yetersiz kalınır. O ismin de yetiştirdiği, yerleştirdiği menajerler var. İşin ucunun yurt dışı ayağını da duyuyoruz. Oradan fon veriliyor. Önce Ayşe Barım'a, ondan da kendi yetiştirdiği, sisteme yerleştirdiği menajerlere gidiyor diye duyuyoruz.

"NETFLIX ZORLA SAHNE EKLETTİ"

Yakından bildiğim iki örnek var. Netflix'e iki senaryo götürüyorlar. Senaryo beğeniliyor ama şart koşuyorlar, LGBT sahnesi koy. Senarist diyor ki, 'Hikaye buna uygun değil ki.' Ama platform ısrarcı oluyor, 'Ne yap, ne et, sen bir LGBT karakteri ve sahnesi koy' diyorlar. Tabi olmayınca, senaryo da iyi, platform bir kez daha geliyor. 'LGBT olmuyorsa, cinsel içerikli sahne koy o zaman' diyorlar. Senarist arkadaşımız, 'Hikayeyi okudunuz, bunun neresine koyacağız, sanatsal anlamda saçma olacak, tutmayacak.' diyor. Bu sefer diyorlar ki, 'O zaman dekolte kadın koy"