Ünlü oyuncu Aslı İnandık ile Ahad Kazmaz boşanma kararı aldı

Yayınladığı eğlenceli videolarla adından söz ettirdikten sonra dizilerde rol almaya başlayan oyuncu Aslı İnandık, 2018 yılında menajeri menajeri Ahad Kazmaz ile nikah masasına oturdu. Uzun süredir evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, yollarını ayırma kararı aldı.

3 AY EVLERİNİ AYIRDI

2. Sayfa'da yer alan habere göre, birçok ünlü ismin katıldığı törenle nikah masasına oturan ikili, 3 ay önce boşanma kararı alarak evlerini ayırdı. Bu süreçte hiçbir açıklama yapmayan ikili, önümüzdeki günlerde anlaşma olarak evliliklerini noktalayacak.

ASLI İNANDIK KİMDİR?

Aslı İnandık, 3 Ekim 1989 tarihinde Ankara'nın Anıttepe ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından Ankara Güzel Sanatlar Lisesinde müzik bölümünde okudu ve Gazi Üniversitesinde Müzik bölümünü bitirdi. Ardından Ankara Üniversitesinde oyunculuk eğitimi aldı. Daha sonra İstanbul'a yerleşti.

GÜLSE BİRSEL KEŞFETMİŞTİ

Oyunculuk eğitimi devam ederken Vine ve Instagram'da karakter videoları yayınlayan İnandık, Gülse Birsel'in bu videoları görüp kendisine teklifi üzerine 2014 yılında Yalan Dünya'nın final bölümünde ufak bir rol ile dizi kariyerine başladı. 2017 yılında Güldür Güldür'e katıldı. Daha sonra Yıldızlar Şahidim, Benim Tatlı Yalanım, Şevkat Yerimdar ve Menajerimi Ara gibi projelerde yer aldı. 2019 yılında 8 ayrı karakteri canlandırdığı Aslı Gibidir filminde başrol oynadı. Aynı yıl rol aldığı Soluk filminde canlandırdığı yine Aslı isimli karakterle 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal yarışma kategorisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü aldı.