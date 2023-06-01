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Ünlü model Kendall Jenner, göğüslerini açıkta bırakan transparan elbisesiyle sınırları zorladı

Magazin Haberleri

Kardashian ailesinin en küçüğü Kendall Jenner, Cannes'da giydiği elbisesi ile sınırları zorladı. Ünlü modelin, göğüslerini açıkta bırakan transparan kıyafetine onlarca yorum geldi.

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kardashianların en küçüğü olan Kendall Jenner, Cannes Film Festivali'nde cesur kıyfatleri ile dikkatleri üzerine çekti.

TRANSPARAN TARZI OLDUKÇA İDDİALI

Victoria's Secret'ın en iddialı mankenlerinden olan güzel model, son dönemde katıldığı gala ve davetlerde iç çamaşırsız tarzı ile konuşuluyor. Son olarak siyah bir elbise giyen yıldız model göğüslerini açıkta bırakmayı terci etti. Elbisesini kırmızı şal ile kombinleyen Jenner elbisenin göğüs ucu kısmını da yine kırmızı yaprak parçalarıyla tamamladı.

Ünlü model Kendall Jenner, göğüslerini açıkta bırakan transparan elbisesiyle sınırları zorladı

"TAŞ DEVRİNE DÖNDÜK"

Sosyal medya kullanıcıları ünlü modelin kıyafet seçimini eleştirdi. Birçok kişi "Taş devrine döndük" "Ben kıyafet göremedim" tarzında yorumlar yaptı.

Ünlü model Kendall Jenner, göğüslerini açıkta bırakan transparan elbisesiyle sınırları zorladı

Ünlü model Kendall Jenner, göğüslerini açıkta bırakan transparan elbisesiyle sınırları zorladı

Ünlü model Kendall Jenner, göğüslerini açıkta bırakan transparan elbisesiyle sınırları zorladı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Kendall Jenner Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Mehmet Sekerci:

İğrenç ?? tek sermayesi bedeni

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