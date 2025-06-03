Ünlü model, doğum gününü bikinili fotoğraf paylaşarak kutladı

Ünlü süpermodel Heidi Klum, 52. doğum gününü renkli kutlamalarla geçirdi ve Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla büyük beğeni topladı.

Alman model, doğum günü için mor renkli bikiniyle çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Calzedonia markası için çekilen bu fotoğraflarda Klum, bir balkonun terasında yalın ayak poz verdi. Şirket, Klum'un Almanya'daki yaz koleksiyonunun reklamında yer aldığını açıkladı.

Klum ayrıca farklı mayolarla çekilen video görüntülerini de paylaştı. Bu videoda leopar desenli bikini ve mavi mayo gibi çeşitli modelleri tanıttı.

Doğum günü kutlamasından da özel anlar paylaşan Klum, pembe çiçeklerle süslenmiş masada oturup balonlarla çevrili halde görüntülendi. Turuncu güneş gözlüğü takan model, konuklarla sohbet ederken neşeli anlar yaşadı.

Özel günü için çok renkli pembe elbise giyen Klum, ailesinden ve ünlü arkadaşlarından destek gördü. Eşi müzisyen Tom Kaulitz kutlamada yemek hazırlarken, aktris Sophia Vergara da davetliler arasındaydı. Kaulitz ayrıca davul çalarak eğlenceye müzikle renk kattı.

Klum, doğum günü paylaşımlarını "İşte 52 yaş" yazısıyla tamamladı. Her yıl benzer kutlamalar yapan model, bu yılki doğum gününü de sevdikleriyle birlikte geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

52 yaşına giren Heidi Klum, hem kariyerinde hem de özel hayatında mutlu dönemler geçirmeye devam ediyor.