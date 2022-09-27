Ünlü model Demi Rose'dan cinsellik itirafı: Hem erkeklerden hem de kadınlardan hoşlanıyorum

Instagram'da "Kıvrımlı model" olarak tanınan Demi Rose, biseksüel olduğunu söyledi. Rose, önce kadınlardan hoşlandığını ancak bu durumun değiştiğini ve erkeklere ilgi duymaya başladığını dile getirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren kıvrımlı model Demi Rose bu kez cinsellik itirafıyla gündeme geldi.

"ŞİMDİ ERKEKLERE DAHA ÇOK İLGİ DUYUYORUM"

Instagram'da 19 milyondan fazla takipçisi olan ünlü model Demi Rose, bir takipçisinin "Erkeklerden mi hoşlanıyorsun, kadınlardan mı?" sorusuna, "Kızlardan, erkeklerden daha çok hoşlandığım bir aşamadan geçtim. Şimdi erkeklere daha çok ilgi duyuyorum. Bu duruma göre değişir" dedi. Rose partnerinde dürüstlük, açık fikirlilik, hırs ve düşünceli bir ruh aradığını da sözlerine ekledi.

"İSTİSMARA UĞRADIM"

Bir başka hayranının "Demi Rose olmak zor muydu?" sorusuna genç model, "Büyürken okulda zorbalığa uğramak, ebeveyn istismarına uğramak ve daha sonra 17 yaşında kalp krizi geçiren ve felce neden olan anneme tam zamanlı bakıcı olmak çok zordu" cevabıyla çocukken istismara uğradığını da itiraf etti.