Ünlü Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun Değerli Taşlarla Süslü Mayo Şovu

Göğüs ve bikini bölgesini değerli taşlarla kapatılan cüretkar mayoyu görenler bunu hangi ünlü giyecek diye sormaktan kendini alamadılar. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun son tasarladığı ve kendi imzasını taşıyan mayo büyük ilgi gördü. Sanat dünyasından bir kişi bu özel yapım mayoyu sipariş etti.

Göğüs ve bikini bölgesini değerli taşlarla kapatılan cüretkar mayoyu görenler bunu hangi ünlü giyecek diye sormaktan kendini alamadılar.

SANAT DÜNYASINDAN BİR ÜNLÜ BU BİKİNİYİ SİPARİŞ ETMİŞ

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü modacı son tasarladığı ve kendi imzasını taşıyan cüretkar mayo ile şov yaptı.

Tatil için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu özel değerli taşlarla süslü mayosunu görenler adeta küçük dillerini yuttular.

Kimsenin giymeye cesaret edemeyeceği mayoyu ilk kendisi giyen ünlü modacının cesareti herkesi şaşırttı.

Özel yapım değerli taşlarla yapılan mayoyu sanat dünyasından bir kişinin sipariş ettiği öğrenildi.