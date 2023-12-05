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Ümit Sayın'dan çocuk aldırdığını söyleyen Zeynep Dizdar'dan cinsellik itirafı: Gözümü onunla açtım

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Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Zeynep Dizdar, 9 yıl birliktelik yaşadığı Ümit Sayın'dan hamile kaldığını ancak aldırmak zorunda kaldığını söyledi. İlk ilişki yaşadığı kişinin Sayın olduğunu itiraf eden Dizdar, "Ben gözümü onunla açtım. Ben öpüşerek çocuk olduğunu zannediyordum" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu, Vazgeç Gönül, İlle de Sen ve Sana Güvenmiyorum gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Zeynep Dizdar oldu. Şarkıcı Ümit Sayın ile yaşadığı 9 yıllık ilişkiden bir bebek aldırdığını söyleyerek ilk ilişkisini de onunla yaşadığını itiraf etti.

"ÜMİT'İN NOTLARINI GİZLİCE OKURKEN BANA KARŞI HİSLERİNİ ÖĞRENDİM"

İlk aşkının Ümit Sayın olduğunu söyleyen Zeynep Dizdar "Fuat Güner'in müzik stüdyosunda çalışırken o da Sezen Aksu vasıtasıyla işe başladı. Onu ilk gördüğümde etkilenmedim ama 1 ay sonra etkilenmeye başladım. Kalp gözümün ve 3. gözümün açık olduğunu biliyorum. Ümit'in şarkı notlarını gizlice okurken bana karşı hislerini öğrendim. Birlikteliğimiz 9 sene sürdü" dedi.

Ümit Sayın'dan çocuk aldırdığını söyleyen Zeynep Dizdar'dan cinsellik itirafı: Gözümü onunla açtım

"BENİ BİR TİYATROCUYLA 2 SENE ALDATMIŞ"

"Aldatıldın mı?" sorusu üzerine itiraflarda bulunan Dizdar, sözlerine şöyle devam etti: "Aldatılmışım, bunu çok sonra öğrendim. Çünkü Ümit'e konduramadım. Ümit'in bütün şarkıları bana yazıldı. İhaneti ayrıldıktan 1 sene sonra öğrendim. Kızgınlıklarımdan dolayı ayrılmayı ben istemiştim. Vazgeç Gönül şarkısında sonra benim piyasada olmam lazımdı ama o kendi albümünü çıkardı. Biz nişanlanmıştık ve ben evlenmek isterken o istemedi. Kıskançlık yüzünden çıkan tartışmalarda yollarda birbirimizi kovalardık. Kadınlar gece yarısı Ümit'i arardı o da havalandı. Beraber eve çıkmıştık köpeği gezdirmeye çıktığında diğer sevgilisine gidiyormuş. 2 sene beni bir tiyatrocuyla aldatmış. Ben çok üzüldüm."

"BENİ ÜMİT'İ BIRAKMADIM, BIRAKMAK ZORUNDA BIRAKILDIM"

"O dönem konuşamadım ve herkes beni suçladı. Hayranlarının gitmesinden korktuğu için evlenmek istemedim. Ümit Sayın evlendiğinde hiçbir şey hissetmedim. Ben kimseyi bırakmadım, bırakmak zorunda bırakıldım. Ümit'e hakkımı helal ediyorum. Tekrar hayata gelsem ve yaşayacağım acıları da bilsem yine yaşamak isterdim."

Ümit Sayın'dan çocuk aldırdığını söyleyen Zeynep Dizdar'dan cinsellik itirafı: Gözümü onunla açtım

"EVLENMEDİĞİMİZ İÇİN ÇOCUĞU ALDIRDIM, PİŞMANIM"

"Ümit'ten hamile kaldın mı?" sorusuna da cevap veren ünlü şarkıcı, "Ümit benim gözümü açtığım insan. İlk cinselliği yaşadığım insan ben öpüşerek çocuk olduğunu zannediyordum. Evlenseydik 25 yaşında çocuğumuz olabilirdi. Evlenmediğimiz için çocuğumu aldırmaktan pişmanım. Benden ayrıldıktan sonra intiharı düşünecek kadar kötü olduysan benimle evlenecektin. Bana 'ben ölüyordum sen neredeydi' dedi, ben de ona çocuğumuz gitti sen neredeydin dedim. Ben küçük bir kızdım ve yola devam ettim" şeklinde konuştu.

Ümit Sayın'dan çocuk aldırdığını söyleyen Zeynep Dizdar'dan cinsellik itirafı: Gözümü onunla açtımÜmit Sayın

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Gökay Kalaycıoğlu Zeynep Dizdar Magazin Haberler

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