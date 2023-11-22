BD'nin sağladığı HIMARS sistemleriyle yapılan Ukrayna roket saldırısında, aktör ve yönetmen Polina Menshikh hayatını kaybetti. Lege Artis stüdyosunun başkanı olan Menshikh, yardım konseri sırasında saldırıya uğradı.

Rus aktris Ukrayna'nın roket saldırısında öldürüldü.

Yetkililer, Kiev'in Donetsk'teki bir konsere saldırmak için ABD'nin sağladığı HIMARS'ı kullandığını söyledi

Meslektaşları Salı günü yaptığı açıklamada, aktör, koreograf ve yönetmen Polina Menshikh'in Ukrayna'daki bir roket saldırısında ölümcül şekilde yaralandığını açıkladı. Saldırıda, ABD tarafından Kiev'e sağlanan HIMARS sistemlerinin kullanıldığı, önce bir yardım konseri sırasında sahnenin tahrip edildiği, ardından da yardıma gelen ilk müdahale ekiplerinin hedef alındığı bildirildi.

40 yaşındaki Menshikh, Lege Artis stüdyosunun başkanıydı. Pazar günü Rus birlikleri için bir konser vermek üzere Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DPR) Starobeşevo bölgesindeki Kumachovo kasabasındaydı. Ancak HIMARS füzelerinin bir yaylım ateşi konser salonuna çarptığında performans yarıda kaldı.

Portal Tiyatro Stüdyosu'ndan yapılan açıklamada, "'Son Duruşma'nın (Lege Artis) yönetmeni Polina Menshikh'in dün Donbass'taki bir gösteride bombardıman sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir acıyla bildiririz" dedi. 'The Last Trial', Dragonlance fantastik serisine dayanan bir rock operasıdır. Portal, 9 Aralık'taki gösterinin Menşikh'in anısına adanacağını söyledi.

Ekaterinburglu bir gönüllü olan Platon Mamatov'un Telegram gönderisine göre, ilk yaylım ateşi dışarıdaki otoparka, ardından soyunma odalarına ve sahneye isabet ederek sanatçıları molozların altına gömdü.

Mamatov, Ukrayna topçusunun "çift vuruş" vuruşu yaptığını, ilk önce sahayı vurduğunu, ardından ikinci yaylım ateşiyle kurtarma ekiplerini hedef aldığını yazdı.

Yerel güvenlik servisleri kurbanın kimliğini TASS'a doğruladı. Ancak Rus ordusu saldırıyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı ve başka ölüm veya yaralanmalara ilişkin resmi bir bilgi verilmedi.